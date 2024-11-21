Психолог объяснил, почему женщины выбирают мужчин на 30 лет старше

Женщины выбирают мужчин на 20–30 лет старше из-за стабильности, считает психолог Александра Миллер. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что взрослые партнеры часто имеют устоявшуюся карьеру и материальные ресурсы. По ее словам, это дает женщинам ощущение защищенности.

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«Почему женщины идут на союзы с разницей в 20–30 лет? Первое — стабильность и безопасность. Многие женщины ищут стабильность, которую могут предоставить старшие партнеры. Эти мужчины часто имеют устоявшуюся карьеру и материальные ресурсы, что дает ощущение защищенности», — пояснила Миллер.

Специалист уточнила, что это вызывает вопрос, насколько финансовая стабильность в отношениях важнее эмоционального равенства. По ее словам, также некоторые женщины выбирают взрослых мужчин из-за их зрелости. С такими партнерами проще вести глубокие разговоры. Миллер поделилась, что некоторые предпочитают соглашаться с жизненным опытом мужчины вместо того, чтобы сталкиваться с нестабильными эмоциями своих ровесников.

Кроме того, отметила психолог, такой выбор может быть протестом против традиционных норм и ожиданий. Она допустила, что подобные отношения становятся следствием незрелости женщины и ее желания вызвать конфликт со своими родственниками. Специалист обратила внимание, что существует и комплекс Электры. В такой ситуации выбор зрелого мужчины связан с подсознательными проекциями, вызванными желанием видеть рядом фигуру отца.

«Существуют мнения о том, что такие союзы могут быть вызваны стремлением к вечной молодости. Женщины видят в старших мужчинах возможность быть уникальными, находясь с ними. Это затрагивает тему о том, насколько важно в отношениях стремление к внешним стандартам», — заключила психолог.

Миллер ранее рассказала, что партнеры с большой разницей в возрасте рискуют столкнуться с конфликтами приоритетов. Специалист уточнила, что младший партнер может только начинать карьеру, когда старший уже выходит на пенсию. По ее словам, это отражается на дальнейших планах на жизнь.