Почему человеку иногда сложно сделать выбор

Каждый день мы сталкиваемся с выбором: от мелких бытовых, как что выпить — чай или кофе, до более серьезных, таких как увольнение, признание в любви или инвестиции. Психолог и коуч Юрий Мурадян ответит на популярные вопросы: откуда берутся сомнения? Как справиться с нерешительностью? И как не обмануть себя?

Что происходит в нашем мозге, когда мы стоим перед выбором?

Выбор — сложный процесс нейронной сети, включающий постановку цели, оценку альтернатив, сравнительный анализ и оценку результата. Решения могут быть быстрыми или медленными. Иногда мы полагаемся на разум, а иногда на интуицию. Какая часть мозга активна в момент принятия решения — когнитивная или лимбическая — влияет на его скорость. Также важны мораль и социальное влияние. При принятии сложных решений активируется участок мозга, отвечающий за внутренние конфликты. Нейробиологи проводили эксперимент: испытуемые решали две похожие, но отличающиеся друг от друга моральной составляющей, задачи. Убийца ли этот человек? «Условный Раскольников, зарубивший старуху-процентщицу», и «парень, который защищая девушку, нанес смертельный удар в драке противнику»? В первом варианте — это был быстрый, безусловный ответ «да». Во втором — были варианты и «да», и «нет», человек долго размышлял над ответом.

Почему одним легко принимать решения, а другим трудно?

Это зависит от уверенности и внимания к окружающим. Лидеры, полагаясь на себя, быстрее принимают решения, тогда как люди с низкой самооценкой склонны избегать ответственности. Серьезные трудности в принятии решений могут свидетельствовать о психологических проблемах, таких как недоверие к себе или последствия родительской гиперопеки, стресса или экзистенциальных кризисов. Факторы, способствующие нерешительности, включают тревогу, страх ошибки и нежелание брать на себя ответственность. Страх упущенных возможностей, или FOMO, тоже может вызывать прокрастинацию.

Как определить, сделали ли мы верный выбор?

Известно, что оценить его правильность заранее невозможно — это можно сделать только в будущем. Однако существуют подсказки: выбираем ли мы стагнацию и прошлое или развитие и будущее? Первый путь привычен и гарантирует стабильность, так как наша психика стремится к минимально сложным путям для выживания, перемены ее пугают. Второй путь полон беспокойства и неизвестности. Будущее непредсказуемо, и даже планирование не всегда помогает. Но именно здесь скрыты возможности для развития и роста.

Почему иногда, несмотря на кажущийся выбор, ситуация не меняется или ухудшается?

Это может быть результатом одной из ловушек ума:

Попытка выбрать оба пути одновременно, желание усидеть на двух стульях: мы не принимаем решение, и движение вперед отсутствует.

Формальный выбор без погружения в его реализацию. Это случается, когда разум и сердце не в гармонии. Так, если одного из двух кандидатов, девушка постоянно думает: «А вдруг второй был бы лучше», вся ее психическая энергия утекает в другое русло.

Ожидание, что все решится само собой. Инфантильная позиция, требующая взрослой осознанности и смелости.

Импульсивный выбор. Бездумное принятие решений часто приводит к разочарованиям.

Что произойдет, если уйти от выбора и уклониться от важной задачи?

Это приведет к стагнации и упущенным возможностям. Отказ от выбора сопровождается чувством вины и сожаления об упущенных шансах.

Как принять эффективное решение?

Чтобы избежать сожалений, осознанно подходите к выбору, задавая себе важные вопросы:

Какой вариант приближает меня к цели?

На чем я основываюсь, принимая этот выбор?

Является ли это лучшим вариантом для меня?

Чего я хочу от этого решения?

Куда это меня приведет в будущем?

Осознаю ли последствия и беру ли за них ответственность?

Какую цену я готов заплатить за свой выбор?

Используйте психологический прием: вместо негативных прогнозов спросите себя, как хотите, чтобы было, и как прийти к желаемому результату. Пусть подсознание рисует положительный образ будущего и подсказывает идеи. Чаще применяйте этот метод, пока он не станет привычным.

И помните: ошибка — это не конец. Каждый опыт, даже негативный, способствует росту. Они дают нам ценный опыт, развивают критическое мышление, аналитические способности, интуицию и социальную адаптацию. Мы всегда можем совершить новый выбор. Жизнь — игра, и всегда можно изменить траекторию. Американский предприниматель Джим Рон говорил:

«Если вам не нравится то место, где вы находитесь — смените его, вы же не дерево».

Это мудро. Из наших каждодневных решений складывается вся наша жизнь! Мы сами строим свою судьбу.