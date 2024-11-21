Пара отказалась от секса на три года и рассказала о результатах

62-летняя Дафна и 51-летний Луи отказались от секса на три года и рассказали о результатах, к которым привело воздержание. Историю супругов опубликовало издание The Guardian.

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По словам Дафны, они провели в браке 25 лет.

«Что действительно разрушило наши отношения, так это совместная работа из дома во время пандемии. У нас квартира среднего размера, и мы ссорились из-за постоянных разговоров по телефону», — сказала женщина и добавила, что ссоры отбивают у нее желание заниматься сексом.

Кроме того, продолжила Дафна, со временем ее муж изменился — стал занимать более доминирующую роль в сексе, что ей не понравилось. Женщина отметила, что после отказа от секса в их жизни остались объятья и поцелуи.

«Луи по-прежнему остается человеком, которого я люблю больше всего на свете», — подчеркнула она.

Луи добавил, что его либидо в итоге полностью пропало.

«Я не мечтаю о том, чтобы заняться сексом с незнакомкой, но и заниматься сексом со своей женой я больше не хочу. Возможно, секс для меня уже не так важен», — отметил он.

Мужчина признался, что не чувствует себя привлекательным из-за лишнего веса и понимает, что жена тоже смущается постаревшего тела.

«Мы гуляем, разговариваем, смотрим фильмы и едим замечательную еду. Может быть, нет эротического влечения, но есть глубокая и долгая любовь. Но чего-то не хватает. На выходных мы отправились в поездку, наблюдали красивый закат. Все было идеально: потрясающий вид, отличный номер в отеле. Тем не менее никто из нас не инициировал секс и не пытался пробудить свои сексуальные стороны. Ничего не произошло. Мы просто пошли спать», — Луи.

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