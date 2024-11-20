Как пробудить у женщины пропавшее с возрастом сексуальное желание

Врач-терапевт Клэр Бейли дала совет женщине, пожаловавшейся на снижающееся с возрастом либидо. Ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

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Автор письма рассказала, что замужем 25 лет, и у них с мужем никогда не возникало проблем в сексе. Однако в последнее время ее интерес к интимной близости значительно снизился. Поначалу женщина списывала падение либидо на начавшуюся менопаузу, но прописанная гинекологом заместительная гормональная терапия и легкие физические упражнения не помогли ей вернуть интерес к сексу.

В ответ Бейли отметила, что падение либидо в период климакса может произойти как из-за снижения уровня эстрогена, так и из-за обеспокоенности тем, как с возрастом меняется тело.

«Попробуйте включить в программу и силовые тренировки. Исследования показывают, что физические нагрузки могут повышать сексуальное возбуждение», — отметила терапевт.

Также, по ее словам, позитивно сказываются на либидо упражнения для укрепления мышц тазового дна.

Если основной проблемой является спровоцированная снижением уровня половых гормонов сухость во влагалище, для ее решения врач посоветовала приобрести безрецептурные смазки и увлажняющие кремы.

Бейли также порекомендовала скорректировать питание. По ее словам, средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, нежирным белком и цельными злаками, не только улучшает психическое здоровье и сон, но и помогает поддерживать либидо. Кроме того, полезны будут продукты с высоким содержанием цинка (устрицы, орехи и семечки) и фитоэстрогенами (льняное семя, кунжут и нут.

«Но, возможно, лучшее, что вы можете сделать, чтобы улучшить сексуальную жизнь, — это поговорить с партнером о том, что вам нравится или не нравится, или просто попробовать что-то другое в постели», — заключила она.

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