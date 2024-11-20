Почему люди не помогают незнакомцам, которым стало плохо на улице

Далеко не каждый человек готов брать на себя ответственность и переносить собственные планы, чтобы помочь прохожему, которому стало плохо на улице. Психолог Светлана Соколова объяснила, почему люди предпочитают остаться в стороне и не помогать незнакомцам.

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«Когда человеку необходима помощь, немало окружающих замечают это, но никто не стремится помочь. В такой ситуации кто-то оказывался сам, а кто-то был в роли свидетеля, которые проходили мимо или наблюдали, как на происшествие не обращали внимания другие. У такого феномена есть объяснение», – говорит психолог.

По ее словам, безразличие является одной из причин, почему окружающие так и остаются прохожими, которые не захотели помогать нуждающемуся. Однако не всегда подобное поведение объясняется отсутствием стремления помогать другим. Психолог назвала причины, по которым люди неохотно оказывают помощь. Это может происходить из-за прошлого негативного опыта, отсутствия ресурсов, также могут быть и другие причины, пишет Тульская служба новостей.

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