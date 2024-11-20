Что такое чувство собственного достоинства

Это «наработанное качество», которое выступает «мощным инструментом» для сохранения репутации.

Оно демонстрирует «истинную самооценку». Важно отличать его от чувства собственной важности, подчеркнула в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Что касается внутренней репутации, это наши чувства, чувство собственного достоинства. Важно не путать с чувством собственной значимости. Чувство собственной важности — это про высокомерие и отчасти снобизм, а чувство собственного достоинства — это то, что мы можем назвать настоящей, истинной, стабильной самооценкой. Чувство собственного достоинства — это психологическая категория, которая не формируется за деньги, не формируется быстро. Это наработанное качество, то есть оно приобретённое. Оно является мощнейшим инструментом для того, чтобы сохранять себя даже в том случае, если кто-то пытается очернить вашу репутацию. Чувство собственной важности — это тогда, когда в голове возникает такая парадигма «выше-ниже», то есть нам всё время нужно самоутверждаться за счёт кого-то. Когда мы говорим о чувстве собственного достоинства, то совершенно другие характеристики выходят на первый план. Человек оперирует категориями «ближе-дальше», то есть насколько ты близок мне по взглядам, насколько ты далёк от меня по представлениям. Это сила духа, сила мысли и сила психики».

Ранее психолог рассказала, как действовать при встрече с мошенниками-гипнотизёрами. Не стоит смотреть в глаза таким людям, опасно с ними заговаривать. В противном случае есть риск быть «введённым» в трансовое состояние. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.