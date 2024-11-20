Почему люди идут на преступления

Уже давно во всем мире происходят террористические акты, которые уносят десятки, а порой и сотни жизней. В беседе с ИА RuNews24.ru психолог Елизавета Чернова рассказала, почему люди превращаются в террористов.

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По словам эксперта, терроризм — это сложное и многогранное явление, которое затрагивает множество аспектов человеческой жизни. При этом психологические факторы, способствующие терроризму, могут быть разнообразными и сложными.

«Террористами не рождаются, ими становятся в силу различных факторов. Например, к желанию создать террористический акт склонны люди, которые стремятся к власти и контролю. Есть и те, кто желает отомстить по сугубо своим соображениям обществу или государству», - рассказывает психолог.

Как правило, объясняет Елизавета Чернова, террористы испытывают чувство несправедливости и дискриминации, они также руководствуются идеологическими убеждениями и фанатизмом. Не обходится и без психологических травм и кризисов, влияния окружения и социальных сетей.

«Стремление к власти и контролю является одним из ключевых факторов, способствующих терроризму. Террористы часто стремятся к контролю над другими людьми и событиями, чтобы удовлетворить свои потребности во власти и признании. Кроме того, террористы могут считать, что общество или государство виновно в их проблемах и страданиях, и поэтому они решают отомстить им через террористические акты», - комментирует собеседница издания.

По словам эксперта, террористы могут чувствовать, что общество или государство несправедливо относится к ним или к определённой группе людей, и поэтому они решают бороться с этим через насилие. Кроме того, люди, имеющие склонность к терроризму, часто имеют твёрдые идеологические убеждения, которые они считают непоколебимыми и истинными. Эти убеждения могут заставить их совершать террористические акты ради защиты своей идеологии.

«Террористы могут страдать от психологических травм, таких как посттравматическое стрессовое расстройство или депрессия. Эти травмы могут сделать их более уязвимыми к влиянию экстремистских идеологий и побудить их к насилию. При этом они часто находятся под влиянием своего окружения, включая друзей, родственников и единомышленников. Социальные сети также могут распространять экстремистские идеи и пропаганду, что может подтолкнуть людей к терроризму», - резюмирует Елизавета Чернова.

По словам эксперта, психология терроризма сложна и многогранна. Она включает в себя различные психологические факторы, которые могут способствовать совершению террористических актов. Однако, чтобы не допустить трагедии, аналогичной той, что произошла в «Крокус Сити Холл», психолог рекомендует чаще обращать внимание на изменение в поведении своих близких людей. Кто знает, может душевная беседа и обращение к специалистам, помогут избежать смертей невинных людей.