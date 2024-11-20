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Психолог назвала «подводные камни» отношений при большой разнице в возрасте

Партнеры с большой разницей в возрасте рискуют столкнуться с конфликтами приоритетов, предупредила психолог Александра Миллер. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что младший партнер может только начинать карьеру, когда старший уже выходит на пенсию. По ее словам, это отражается на дальнейших планах на жизнь.

Названы «подводные камни» отношений при большой разнице в возрасте
© РИА Новости

Минусы и подводные камни 20–30-летней разницы в возрасте партнеров следующие. Во-первых, это разные этапы жизни. Например, младший партнер может только начинать карьеру, в то время как старший уже на пенсии. Это может привести к конфликтам в приоритетах и планах на будущее, — пояснила психолог.

Специалист отметила, что в паре с большой разницей в возрасте возлюбленные часто имеют разные привычки и интересы. Кроме того, предупредила Миллер, разногласия могут возникнуть из-за физических параметров. Так, по ее словам, не всегда взрослый партнер способен удовлетворить потребности молодого.

В более поздние годы жизни старший партнер может столкнуться с проблемами со здоровьем и нуждаться в уходе, что может стать бременем для младшего. Есть масса вопросов, которые многие партнеры не задают сами себе, но рано или поздно с ними сталкиваются уже в процессе отношений. Если учитывать тенденции браков последних лет, когда союзы существуют пять — семь лет, можно сделать вывод, что какое-то время пара будет счастлива. А вот как долго — вопрос к партнерам, — заключила Миллер.

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