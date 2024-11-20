Названы «подводные камни» отношений при большой разнице в возрасте

Партнеры с большой разницей в возрасте рискуют столкнуться с конфликтами приоритетов, предупредила психолог Александра Миллер. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что младший партнер может только начинать карьеру, когда старший уже выходит на пенсию. По ее словам, это отражается на дальнейших планах на жизнь.

Минусы и подводные камни 20–30-летней разницы в возрасте партнеров следующие. Во-первых, это разные этапы жизни. Например, младший партнер может только начинать карьеру, в то время как старший уже на пенсии. Это может привести к конфликтам в приоритетах и планах на будущее, — пояснила психолог.

Специалист отметила, что в паре с большой разницей в возрасте возлюбленные часто имеют разные привычки и интересы. Кроме того, предупредила Миллер, разногласия могут возникнуть из-за физических параметров. Так, по ее словам, не всегда взрослый партнер способен удовлетворить потребности молодого.

В более поздние годы жизни старший партнер может столкнуться с проблемами со здоровьем и нуждаться в уходе, что может стать бременем для младшего. Есть масса вопросов, которые многие партнеры не задают сами себе, но рано или поздно с ними сталкиваются уже в процессе отношений. Если учитывать тенденции браков последних лет, когда союзы существуют пять — семь лет, можно сделать вывод, что какое-то время пара будет счастлива. А вот как долго — вопрос к партнерам, — заключила Миллер.

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