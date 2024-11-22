На что чаще всего обращают внимание россияне на собеседованиях

Сервисы Работа.ру и СберПодбор провели социологическое исследование и выяснили, на какие аспекты россияне чаще всего обращают внимание при собеседовании. Результаты этого опроса оказались в распоряжении «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

В исследовании приняло участие 3500 респондентов со всех регионов России.

По данным опроса, россияне больше всего (51 процент) обращают внимание на тон беседы и уместность вопросов. Также важными являются условия труда и корпоративная культура — 49 процентов, имеют значимость также профессиональные навыки и опыт руководителя — 32 процента.

28 процентов респондентов назвали важным совместимость с коллективом. Кроме того, для 27 процентов опрошенных важно какие слова и речевые обороты использует рекрутер или руководитель.

Среди важных факторов есть также возможность карьерного роста (21 процент) и формат общения (онлайн или оффлайн) — 20 процентов. 34 процента считают все вышеперечисленные аспекты обязательными.

18 процентов респондентов считают, что к собеседованию нужно готовиться тщательно, а 43 процента считают это важным, но не критичным. 25 процентов предпочитают импровизировать, а 14 процентов вообще не задумываются о подготовке.

9 октября выяснилось, какие факторы чаще всего пугают работодателей при приеме на работу. Например, большинство работодателей боятся кандидатов без опыта работы, но при этом часть их них боится и сверхквалифицированных сотрудников.