Психолог объяснил, что мешает людям оказать помощь незнакомцам на улице

Психолог Соколова объяснила, что мешает людям оказать помощь незнакомцам на улице
Некоторые люди видят, что незнакомцу, например, стало плохо, однако помочь спешат лишь единицы, говорит психолог Светлана Соколова. Одной из причин такого отношения является безразличие. Но есть и другие.
«Психологи определили, что чем больше свидетелей, тем меньше людей считают, что именно они должны оказать помощь. Кажется, народа много, кто-нибудь что-то сделает, не я. И наоборот, если свидетель один в происшествии, то он чувствует большую личную ответственность и вовлеченность, поэтому действует более решительно», — отмечает эксперт.
В числе других поводов не вмешиваться - негативный опыт. Когда человек однажды пытался действовать, но в итоге оказался в чем-то виноват. Некоторые люди считают себя некомпетентными.
«Человек может не знать, чем и как он может помочь, растеряться или думать, что больше навредит», — сообщает специалист.
Еще одна причина пройти мимо - отсутствие ресурсов и расширение личных границ. Не каждый захочет тратить свое время на незнакомца или побоится стать незваным советчиком.
В то же время психолог рекомендует тем, кому нужна помощь, не стесняться обращаться к прохожим, чтобы им было легче "переступить" какие-то преграды, пишет Тульская служба новостей.
«Не все люди понимают, что могут сделать, какую помощь способны оказать. Кто-то сильно теряется в стрессовой ситуации, поэтому очень важно заявлять об этом, - напоминает эксперт. - По возможности, лучше обращаться к кому-то конкретно, используя, например, такие фразы: "Помогите мне", "Вы могли бы помочь мне встать?", "А вы можете позвонить моим близким?"».