Почему мы влюбляемся в манипуляторов и как их распознать

Подсознательно мы всегда выбираем тех партнеров, которые нужны нам в конкретный момент времени. Даже если возлюбленным становится манипулятор. Важно понимать, как именно манипуляторы ведут себя, какую психологическую игру они разыгрывают, и почему мы можем оказаться в их плену. На все эти вопросы в беседе с "Рамблером" ответила психолог-консультант Вероника Ахметова.

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Кто такие манипуляторы?

Манипуляторы — это люди, которые сознательно или бессознательно используют других для удовлетворения своих потребностей. Они могут отличаться в своих подходах, но основная черта их поведения заключается в том, что они добиваются своих целей за счет эксплуатации других.

Манипулятор использует собственные навыки для того чтобы вложить в вашем голову собственные идеи, мысли, установки, желания, которых на данный момент в вашей голове нет Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Как манипуляторы заманивают в отношения?

Манипуляция может быть как явной, так и скрытой, и проявляться в различных формах, чтобы за счет ее можно было привлечь к себе внимание:

Идеализация: На начальном этапе отношений манипуляторы могут казаться идеальными партнерами. Они могут активно хвалить и подчеркивать достоинства другого человека, создавая образ "всеобщей любви". Эта тактика помогает завоевать доверие и проложить путь к манипуляции.

Исходная уязвимость: Манипуляторы могут использовать свои собственные обсуждения страданий или прежних обид, чтобы вызвать симпатию и желание помочь. Это создает эмоциональную зависимость, и жертва начинает чувствовать себя обязанной спасти и решить чужие проблемы.

Игры с эмоциями: Манипуляторы часто используют крайние эмоции — чрезмерный восторг или резкое непринятие — чтобы запутать свою жертву. Это создает ощущение непредсказуемости, заставляя жертву прилагать усилия для "заработки" любви и одобрения.

Давление и контроль: Манипуляторы могут использовать различные методы давления — начиная от прямых угроз и заканчивая чувством вины. Это создает у жертвы ощущение, что она должна оправдывать ожидания манипулятора, тем самым привязывая ее к отношениям.

Если вы в обществе человека начинаете чувствовать себя "не в своей тарелке", ощущаете какое-то давление, некую токсичность, или, например, вы вдруг после разговора с ним чувствуете вину, вероятно, вы стали жертвой манипулятора Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Почему мы влюбляемся в манипуляторов?

Манипуляторы часто создают иллюзию, что именно этот человек способен понять и оценить нас лучше всех. Эта "уникальность" может быть очень привлекательной и вызывающей сильные эмоции.

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Также в процессе манипуляции возникает зависимость, основанная на колебаниях между густыми отрицательными и положительными эмоциями. Эта зависимость может восприниматься как любовь, даже если, по сути, она основана на контроле и обладании.

И, наконец, зачастую мы остаемся в отношениях с манипуляторами, потому что страх одиночества и необходимость в поддержке могут заставлять нас терпеть негативные моменты. Мы можем наивно верить, что манипулятор изменится, если мы будем достаточно хороши.

Опасности отношений с манипуляторами

Эмоциональная травма: Манипуляторы часто навязывают жертвам чувство вины и неуверенности. Это может привести к долгосрочной эмоциональной травме и снижению самооценки.

Изоляция: Такие люди способные отдалить своих жертв от друзей и семьи, чтобы легче контролировать их. Это может вызвать чувство одиночества и потерю близких связей.

Неспособность к здоровым отношениям: Постоянное взаимодействие с манипулятором может создать модели поведения, которые затрудняют или делают невозможными здоровые, основанные на доверии и взаимопонимании, отношения в будущем.

Как защитить себя от манипуляции?

Прежде всего, научитесь обращать внимание на свои эмоции и ощущения в отношениях. Осознанный анализ поведения своего партнера и ваших эмоций — ключ к пониманию динамики отношений. Если что-то кажется подозрительным или неуместным, исследуйте это. Или, если вы чувствуете себя некомфортно или начинаете сомневаться в своих чувствах, это может быть сигналом о том, что стоит задуматься об отношениях в целом.

Также установление и соблюдение своих личных границ — это важный способ защиты от манипуляторов. Не бойтесь говорить "нет" и отказывать, если что-то вас не устраивает. Ищите поддержку в близких, ведь друзья и семья могут помочь увидеть ситуацию с другой стороны. И, если вы осознали, что находитесь в отношениях с манипулятором, не бойтесь принять решение о разрыве. Здоровье и эмоциональное благополучие всегда должны стоять на первом месте.

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