Психолог объяснил, почему мужчины уходят от проблем

Кажется, что современные партнеры могут и должны решать сложные вопросы в паре путем обсуждений. На деле, мужчины нередко предпочитают уходить от проблемы, любыми способами избегая конфронтации со своей женщиной. Почему они так себя ведут и что с этим делать, нам рассказал психолог Николай Вдовин.

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Заложенная с детства программа

Не секрет, что даже сегодня, когда равноправие достигло своего пика, мальчиков все еще воспитывают с установкой «мужчина — это кремень». Никаких проявлений чувств, ведь это якобы говорит о слабости мальчика. Будущих мужчин учат мыслить конструктивно и заниматься решением конкретных проблем.

Когда такой мальчик вырастает и вступает в отношения с женщиной, которую не учили подавлять эмоции, при этом женщина в силу психологических особенностей выражает все чувства бурно, мужчина просто теряется. Он ищет пути решения проблемы, но вот обсуждать ее не спешит. Отсюда могут появляться еще более затяжные конфликты в паре.

Как же поступить женщине в такой ситуации

Если партнерша понимает, что для мужчины эмоциональная сторона — сложный конструкт, стоит постепенно переключать его на то, что не стоит бояться проявлять чувства перед своей женщиной. Вы его не осудите и не выставите слабаком, мужчина этого страшно боится, но не признается. Более того, дайте понять партнеру, что вы не планируете затевать конфликт, это самый важный момент. Только при грамотном подходе решения любой проблемы в паре можно найти выход из ситуации.

Мужчина теряет интерес к конфликтной женщине

Некоторые мужчины довольно спокойно относятся к скандальным партнершам, в некоторых случаях мальчик воспитывался нестабильной мамой, а потому подобные всплески для второй половинки — нормальная история. Хуже всего, если партнер начинает переводить ваши эмоции и претензии в шутку. Ему кажется, что вы успокоитесь и все наладится. Однако проблема при этом никуда не уходит и скандал приобретает новый виток. Когда конфликт становится затяжным, мужчина может очень быстро потерять интерес к такой женщине, в действительности не понимая, что вызывает такую реакцию. Эксперт рекомендует обеим сторонам серьезно подумать над тем, как решать острые вопросы путем обсуждений, в противном случае есть вероятность очень быстрого разрыва таких неспокойных отношений.