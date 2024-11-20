Эксперт заявил об активном развитии фундаментальной психологии в РФ

Российские исследования в психологии, в том числе фундаментальные, сегодня развиваются так же интенсивно, как и во время Великой Отечественной войны, когда закладывались основы современной нейропсихологии. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал декан факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

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«Те знания, которые мы получаем в этот период, сравнимы и сопоставимы со скачком в развитии психологии в период Великой Отечественной войны. Как раз то, что касалось [развития методов] реабилитации - создания нейропсихологической реабилитации и, собственно, нейропсихологии как науки, именно в те годы и происходило. И в этом смысле мы не только занимаемся психологическим образованием, психологической практикой. Вся эта работа позволяет нам приращивать в том числе фундаментальную психологическую науку», — отметил Зинченко.

Декан факультета психологии МГУ указал на то, что полученными выводами российские ученые делятся и с коллегами из дружественных стран.

22 ноября в России отметят День психолога.