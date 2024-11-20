Восемь вещей, которые ненавидят нарциссы

Не секрет, что нарциссы чрезмерно самолюбивы, но подметить такие наклонности у себя может быть проблематично. Предлагаем ознакомиться со списком ненавистных для таких личностей вещей: если в следующих пунктах вы узнали себя — похоже, пора пересмотреть свое поведение.

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Обязательства

Нарциссам не слишком-то нравится ощущать себя привязанными к одному-единственному человеку. Их манит идея о свободе делать все, что заблагорассудится, особенно когда они состоят в отношениях. Таким образом, приверженность партнеру становится серьезной проблемой: даже если они получают необходимое обожание и восхищение, со временем они обесцениваются — им недостаточно быть особенными только для одного человека.

Невнимание

В мировоззрении нарцисса вселенная вращается вокруг него, поэтому такие личности терпеть не могут, когда их кто-то игнорирует. Это заставляет их чувствовать себя неполноценными и страдать. Ничто так не ранит нарцисса, как внимание, обращенное на кого-то еще, поэтому в таких случаях нарцисса можно отличить по неприкрытой ревности, которую он не может контролировать, или по показному отсутствию интереса: например, чужие дни рождения им мало интересны.

Вызовы

Нарциссы терпеть не могут, когда кто-то последовательно отстаивает свою позицию или бросает им вызов. Они хотят стопроцентного контроля над ситуацией и нередко верят, что «истина в последней инстанции» — это про их мудрое мнение. В близком окружении такие люди не держат оппонентов: дружеские связи возникают только с теми, кто готов покорно поддерживать любые решения и не перечить.

Критика

Критика, даже умеренная и конструктивная, неминуемо выводит из себя людей с нарциссическим расстройством. А если недовольство ими высказывают публично — это уже что-то за гранью. Нарциссы не выносят, когда кто-то указывает на их недостатки или высказывает претензии в лицо. Им важно казаться идеальными и получать одобрение. Поэтому за запятнанную репутацию могут и отомстить: для них ореол идеальности имеет огромное значение.

Границы

Они терпеть не могут, когда окружение держит их на расстоянии. В отношениях нарциссы ненавидят границы: они считают, что вольны поступать с людьми так, как им хочется, потому что привыкли, что им часто это сходит с рук. Впрочем, нарушают они личностные границы часто не со зла: уверенность в собственной исключительности позволяет им вмешиваться в личные дела окружающих без капли стеснения в благих, как им кажется, целях.

Вторые роли

Каждый хочет быть в приоритете у своих близких, но у нарциссов это стремление зачастую приобретает болезненную форму. Они терпеть не могут быть на вторых ролях: как в отношениях, так и в деловой сфере, поэтому редко приживаются в организациях со строгой иерархией. При этом слов похвалы им может быть недостаточно: нарциссы хотят жертвенных поступков в свою честь, несмотря на то что сами на них совершенно неспособны.

Чужое счастье

Нарциссы кажутся абсолютно уверенными в себе только на первый взгляд. На самом деле постоянное подтверждение собственной ценности извне, как правило, требуется людям без внутреннего стержня. Чужое счастье кажется нарциссу невозможным и даже неприятным: они завидуют людям, которых не волнует чужое мнение, но в то же время их не понимают, что вызывает неприятие и раздражение.

Состояние покоя

При всех сложностях, которые нарциссы встречают при построении межличностных отношений, они ненавидят, когда их оставляют в покое. Одиночество для них — хуже критики: когда некому подпитывать их чувство собственной важности, нарциссы буквально «увядают» на глазах. Они ненавидят одиночество и изо всех сил стараются избегать всего, что может к нему привести. В результате их связи с другими людьми редко бывают значимыми и глубокими.