Диетолог объяснил, как не переедать из-за стресса

Осознанное питание с рационом из исключительно полезных блюд поможет бороться с перееданием, которое возникает на фоне хронического стресса, передает «Мойка78»‎ слова дипломированного врача-диетолога Джинджер Халтин для журнала Fortune. По ее мнению, нужно научиться получать удовольствие от еды.

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«В идеале вам следует сесть и насладиться едой, сосредоточившись на ее вкусах, запахах и ощущениях, даже если на это есть всего пять минут»‎, — подчеркнула Халтин.

Она добавила, что нужно также бороться с долгосрочным стрессом как с истинной причиной лишнего веса. Если человек перестанет находиться в эмоциональном напряжении, то он перестанет поправляться, подытожила диетолог.

Согласно информации журнала Neuron, австралийские ученые из Института медицинских исследований Гарвана доказали, что хроническое переутомление может вызвать зависимость от такой вредной пищи, как фастфуд и сладости. Эксперимент на мышах показал, что животные, испытывающие стресс, стремились употреблять сладкую и жирную пищу и набирали вес быстрее своих сородичей, которые не находились в напряжении. На это влияет структура мозга под названием латеральная хабенула — в состоянии стресса она перестает подавать сигналы о насыщении, и молекула NPY, которую мозг вырабатывает также при стрессе.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что пшеничные отруби, темный шоколад и куркума помогают при стрессе. По словам специалистов ведомства, эти продукты снижают негативное влияние стресса на организм.