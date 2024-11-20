Что такое осознанные сновидения

Ученые поделились интересными результатами исследования — два спящих человека впервые в истории смогли обменяться сообщением. «Вечерняя Москва» выяснила подробности этого опыта и поговорила с экспертом о других необычных свойствах сна.

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Бизнес-проект REMspace, который специализируется на технологиях для улучшения сна и осознанных сновидений, помог двум спящим людям обменяться сообщением.

В эксперименте использовалось «специально разработанное оборудование»: «сервер», «аппарат», «Wi-Fi» и «сенсоры». Обмен сообщением производился, когда оба испытуемых находились в состоянии осознанного сновидения, то есть видели сны и знали об этом.

Обнаружив, что один из участников вошел в осознанное сновидение, сервер сгенерировал случайное слово и передал его испытуемому через наушники. Человек повторил его во сне, и ответ был зафиксирован и сохранен на сервере. Через восемь минут в состояние осознанного сновидения вошла вторая участница — сервер передал ей сообщение от первого испытуемого, и она повторила слово после пробуждения. Экспериментаторы заявили, что смогли повторить эксперимент с другой парой участников, но исследовательский проект должен пройти строгую проверку, прежде чем можно будет утверждать, что связь во сне возможна. Если открытие подтвердится, технология может буквально изменить мир. Люди, скажем, смогут получать новые навыки во сне.

Творец своих снов

Осознанный сон — измененное состояние сознания, при котором человек понимает, что находится внутри сна. При этом он способен влиять на сюжет сновидения и контролировать свои действия внутри него. По данным ряда исследований, больше половины всех людей видели осознанные сны хотя бы раз в жизни.

Важной особенностью таких сновидений можно назвать то, что человек выступает в них не просто зрителем, а способен принимать решения, влиять на сюжет, поведение других персонажей. В этом состоянии ему подвластны в том числе и законы физики, которые работают во вселенной сновидения. После пробуждения сохраняются воспоминания о событиях из сна.

Существование осознанных сновидений как реального явления долго оспаривалось учеными. Но в конце 1970-х — начале 1980-х существование этого феномена доказали при измерении движений глаз спящих людей. Тем не менее ко всевозможным практикам и исследованиям, связанным с люцидными сновидениями (так еще называют осознанные сны), ученые относятся скептически.

«В 1980-х ученые исследовали быструю фазу сна и выяснили, что только во время нее снятся сны и что при особой подготовке ими можно управлять, — говорит врач-психиатр, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Алена Шадрикова. — Но в 1990-х это направление стало скорее магическим, эзотерическим. Появлялись теории, что во время осознанного сна можно прорабатывать какие-то проблемы, даже увидеть свое будущее. Наукой это не доказано. И такое исследование с передачей слов от одного человека к другому во сне тоже кажется фантастическим. В целом не очень верится, что осознанные сны могут чем-то нам помочь».

По словам эксперта, важное понятие, связанное со сновидениями, — фазы сна. Их много, но особо выделяют две — быструю и медленную.

«Когда мы засыпаем, у нас есть фаза, во время которой сон поверхностный, — поясняет эксперт. — Быстрой она называется, потому что в этот момент происходят быстрые движения глаз. Именно в тот момент, когда сон неглубокий, мы видим сны. Быстрая фаза длится минут 15, причем через каждый час-два начинается новая. Между ними вклинивается более продолжительная медленная фаза, во время которой мозг действительно отдыхает. В это время мы не видим никаких снов».

Во время быстрой фазы, когда сон неглубокий, действительно можно управлять сновидениями. Для этого существуют разные методики — человеку надо заранее настроиться на то, что сейчас ему будет что-то сниться. Есть мнение, что состояние, в котором вы окажетесь в результате таких манипуляций, можно использовать, чтобы бороться с хроническими ночными кошмарами. Чаще всего повторяющиеся страшные сны связаны с одним конкретным травмирующим опытом из прошлого. Переживая это событие в осознанном сне, можно рассмотреть его с разных сторон, изменить собственную реакцию на происходящее и таким образом «проработать травму».

Хорошо в меру

Согласно результатам еще одного недавнего исследования, долгий сон на выходных снижает риск развития деменции на 74 процента.

«Для того чтобы у человека не было слабоумия, ему нужен нормальный, не прерывистый сон по 6–8 часов каждый день, — утверждает Шадрикова. — Однако у нас не всегда есть возможность спать ночью так долго. В данном случае ученые имеют в виду, что надо хотя бы в выходные спать 7–8 часов. Это намного лучше, чем не отсыпаться никогда. Я знаю, что есть люди, которые говорят, будто им хватает 4–5 часов в сутки. Но, если у них нет биполярного расстройства и фазы мании, при которой снижается потребность в длительном сне, 4–5 часов, конечно, недостаточно».

С другой стороны, причиной многих заболеваний может стать не только недосып, но и избыток сна. У людей, которые спят более 9 часов в сутки, риск развития сахарного диабета возрастает на 50 процентов. От длительного сна страдает сердечно-сосудистая система, повышается риск получения ишемической болезни сердца. Человек, который много времени посвящает сну, не успевает справляться с неотложными делами, появляются проблемы на работе, у него не остается сил на активный отдых и общение. Следствием становится раздражительность, нервозность. Развивается депрессия.

О неизведанном

Царство сна — неизведанное поле для исследований. Мы мало что о нем знаем. — Самая большая проблема, связанная со сном, над которой сейчас бьются специалисты, — это бессонница, — делится Алена Шадрикова. — Есть случаи, когда мы точно знаем, почему она возникает. Но обычно не имеем ни малейшего понятия. Бессонницу очень трудно лечить. Есть, конечно, снотворные, однако проблема в том, что их нельзя долго принимать. И их использование — не лечение, а только лишь замазывание симптомов.

По словам психотерапевта, бессонницей страдает огромное количество людей.

«В клинической практике почти все, кто к нам приходят, на нее жалуются. Бессонница — большая группа заболеваний. Это не только когда человек не может заснуть. Другие проявления бессонницы — если человек просыпается чаще одного раза за ночь или спит с перерывами. Допустим, пациент засыпает в 10 вечера, просыпается в час ночи и не спит до утра. Это тоже ненормально. Почему так происходит и что с этим делать — большая загадка».

Сомнолог Елена Царева добавляет, что большой интерес при изучении сна представляют так называемые парасомнии.

«Это состояние, которое сложно объяснить каким-либо диагнозом, но при этом оно и не является нормой. Например, издавание звуков во время сна. На выдохе человек может длительное время мычать. Сюда же подходит бруксизм (зубовный скрежет. — «ВМ»), снохождение, сноговорение», — перечисляет Царева.

Эксперты утверждают, что в последнее время у пациентов, которые приходят к психотерапевтам, часто бывают жалобы на сонный паралич. Все выучили этот термин, но плохо понимают, что это такое.

«По идее это состояние, при котором человек еще спит и видит сон, а тело уже проснулось. Он пытается пошевелиться и не может этого сделать. Оно длится всего минуты две, но вызывает у человека много тревоги и страха, — объясняет Шадрикова. — Вообще, нельзя сказать, что всевозможных расстройств, связанных со сном, раньше было меньше. Но их не было так много среди молодых людей. Раньше проблемы со сном встречались в основном у пожилых. Сейчас век тревожных заболеваний. Много стресса, тревоги у людей, чаще встречается диагноз "депрессия". А депрессию сопровождают проблемы со сном».

Помним последний

Быстрая фаза сна без сновидений протекать не может. Но человек может их не запоминать, если он проснулся во время медленной фазы. За ночь мы переживаем 4–5 быстрых фаз и, соответственно, видим столько же снов. Запоминаем тот, который увидели последним.

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