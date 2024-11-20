Секс-девайсы: можно ли дарить подруге и какие именно

Вы уже начали потихоньку задумываться о том, что положите любимым и друзьям под елочку? А может быть, у вас уже составлены списки и вы вовсю шопитесь, чтобы никого не забыть? Так или иначе, подарок близкой подруге может быть не только красивым, но и немного пикантным. Правда, распаковывать ей придется его подальше от любопытных глаз окружающих.

© unsplash

Да, речь идет о секс-девайсах. Это может показаться необычным, но почему бы и нет?

«Если вы хорошо знаете предпочтения своей подруги и уверены, что такой подарок будет уместен, вот три варианта, которые могут стать как забавным, так и полезным сюрпризом. Если же возникают хотя бы малейшие сомнения, то лучше выбрать для подарка что-то другое, чтобы никого не ставить в неловкое положение и не смущать», — советует сексолог со стажем работы 13 лет Ольга Василенко.

Вибратор-кролик

Идеален для тех, кто хочет максимум удовольствия. Если ваша подруга новичок в этом деле или просто хочет что-то действительно эффективное, вибратор-кролик будет отличным выбором.

«Он стимулирует сразу несколько сильных эрогенных зон, обеспечивая впечатляющие ощущения. Выберите модель с разными режимами вибрации и пульсации — так подруга сможет настроить устройство под свои предпочтения», — говорит эксперт.

Клиторальный стимулятор на основе воздушной волны

Подходит для тех, кто ищет нежность. Этот девайс идеален для подруг, которые предпочитают более деликатные и бережные виды стимуляции. Устройства такого типа работают по принципу создания воздушных волн и мягкого давления, что позволяет достичь оргазма без прямого контакта. В общем, если ваша подруга случайно вдруг когда-то обмолвилась, что традиционные секс-игрушки ей не заходят, то это явно для нее.

Набор для БДСМ-игр

А тут все по-серьезному, по-взрослому. Если девушка обожает «Пятьдесят оттенков серого», возможно, ей понравится немного поэкспериментировать. Набор для БДСМ-игр может включать наручники, маску на глаза, плетку и другие интересные аксессуары. Это позволит ей безопасно исследовать свои границы и добавить в интимную жизнь немного остроты.

«Когда дарите такие подарки, важно учитывать чувство такта и уважения к личным границам (не говоря уже о чувстве юмора). Обязательно убедитесь, что презент будет воспринят положительно и не вызовет неловких ситуаций», — напоминает сексолог.

И помните, что хороший сексуальный девайс должен быть не только эффективным, но и безопасным — выбирайте проверенные бренды и качественные материалы.