Женщины из России стали чаще искать женихов из Кореи

За мужчин из Азии огромная конкуренция

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Сегодня южнокорейская культура находится на небывалом подъеме. Благодаря дорамам и K-pop-музыке образ азиатского мужчины кажется невероятно привлекательным. Так, россиянки стали все чаще подыскивать себе женихов из Южной Кореи. Их гендерный дисбаланс в сторону мужчин играет только на руку нашим соотечественницам.

Как считают демографы, из-за превышающей численности парней многие из них не могут найти себе вторую половинку.

«Около 700—800 тысяч „лишних“ южнокорейских парней 80-х годов рождения не могут найти жену», — передает портал «КП».

Гендерный дисбаланс — не единственная проблема. Местные дамы не спешат обзаводиться семьями и не считают брак главной ценностью в жизни. К счастью, благодаря огромной популярности K-pop-музыки и дорам в России у мужчин Южной Кореи нет отбоя от женщин из РФ.

В нашей стране даже открываются специальные брачные агентства по поиску женихов из Азии. В одном из них уже порядка 4 тысяч анкет от женщин, а мужских анкет пока всего лишь 500. Вот такая в России бешеная конкуренция за южнокорейцев.

Знающие люди отмечают, что азиатским парням нравятся блондинки со светлой кожей и голубыми глазами. Желательно, чтобы девушка была миниатюрного роста и без татуировок. Однако это лишь общий портрет, ведь у каждого мужчины свои предпочтения.