Почему секс на первом свидании — это нормально, и как уберечь себя от разочарования

В ходе недавнего опроса выяснилось, что отношение к сексу на первом свидании у москвичей неоднозначное. Так, 20 процентов горожан его одобряют, 55 процентов — относятся к вопросу нейтрально, а 25 — считают близость после первой встречи недопустимой. О чем говорят эти результаты, почему люди боятся секса на первом свидании, как поговорить с новым знакомым об этом, и какие последствия ждут участников процесса — во всем этом и многом другом «Мослента» разбиралась вместе с психологом-сексологом Полиной Гофман. Ниже — ее монолог.

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О правиле трех свиданий

Многим людям сложно сформулировать свое отношение к интиму на первом свидании. Им кажется, что существует какая-то норма, золотое правило «трех свиданий» или что-то в этом духе. Но в реальности в сексологии нет как таковой нормы. Заниматься сексом нужно тогда, когда все участники процесса к этому готовы, не нарушается закон и не наносится физический ущерб. Третий пункт, конечно, спорный, так как существуют практики БДСМ… Но сейчас не об этом.

После какого свидания можно заниматься сексом, каждый определяет для себя самостоятельно. В этом вопросе опираться можно только на себя и на свои чувства. Бывает, что в этом плане люди сталкиваются со стыдом. Им что-то нравится, например, секс на первом свидании, но они когда-то попробовали этим с кем-то поделиться, а их в ответ застыдили. Здесь я рекомендую обратиться к сексологу или психологу. Ну, или хотя бы следить в соцсетях за специалистами, которые работают в научном подходе.

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О сексе и холодце

Не нужно давать никакую оценку нормам другого человека, если они не схожи с вашими.

Если вы не одобряете секс на первом свидании, а ваш новый знакомый считает это вполне нормальным, то этот человек не странный, он не псих и не извращенец. Просто ему нравится другое. Кто-то любит холодец, а кто-то терпеть не может. Ну и что? Холодец от вашего мнения лучше или хуже не стал.

О страхе за репутацию

Почему люди боятся секса на первом свидании? Сложно сказать… Это могут быть религиозные убеждения, личный травмирующий опыт, страх за репутацию, стыд, недостаток доверия. Ну, и, конечно, недостаток безопасности.

У всех нас есть потребность в безопасности и инстинкт самосохранения. Если мы видим человека впервые, глубинный контакт не установлен, доверие еще не выстроено, то нам сложно решиться лечь с ним в одну кровать. Человек может повести себя непредсказуемо. Это просто наш инстинкт.

О том, кто чаще «динамит»

Кто чаще избегает интима на первом свидании: мужчины или женщины? В таких конкретных вопросах я привыкла полагаться на исследования. И, увы, достоверных данных не нашла. Дело в том, что люди, отвечая на подобные личные вопросы, склонны говорить то, что от них ожидают услышать. Порой даже неосознанно.

Полагаясь на свой личный опыт и свои наблюдения, могу сказать, что предложение заняться сексом на первом свидании чаще исходить от мужчин. Соответственно, отказывают чаще женщины.

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О том, почему люди хотят секса на первом свидании

Бывают люди, которые сильно желают заняться сексом на первом свидании. О чем это может говорить? Например, о том, что между людьми произошла открытая коммуникация, создался доверительный контакт. Да, вот так быстро! Может, это химия на уровне ощущений. А может, человек, желающий побыстрее забраться под одеяло с новым знакомым, просто зависим от адреналина или хочет забыть бывшего, с которым только-только расстался. У некоторых людей вообще либидо построено на страсти к новизне, им больше всего и нравится интим с малознакомыми людьми.

Кто-то удовлетворяет через секс свои потребности во власти, восхищении, принятии, близости, контроле. Для некоторых заняться сексом на первом свидании означает ощутить себя очень сексуальным и желанным. Мол, я настолько хорош, что передом мной никто не может устоять!

Кто-то занимается сексом, чтобы убежать от реальности. А в каких-то случаях на первом свидании ваши психологические травмы могут совпасть настолько, что вас накроет ощущением идеализации и захочется соединиться еще больше.

Об активном согласии

По каким признакам можно понять, что человек готов к сексу на первом свидании? Не хочу говорить про язык тела, так как только опытный психолог может с высокой вероятность определить, что значит определенный жест, улыбка или горящие глаза. Обычный человек может считать ложные сигналы. Увы, в нашем мире много людей, которые пытаются обмануть сами себя. Человек может всем своим видом давать понять, что готов к близости, но на деле он просто показывает, что не умеет защищать свои границы. Или хочет показаться тем, кем на самом деле не является.

Кстати, есть определенный тип личности, который общается только через флирт. И этот флирт вовсе не означает, что человек готов к сексу. Предлагаю опираться только на признаки активного согласия: четкие прямые вопросы и открытая коммуникация.

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О рисках и честном диалоге

Последствия секса на первом свидании могут быть как приятными, так и не очень. Это всегда риск. У каждого человека есть ожидания насчет дальнейшего общения. Если эти ожидания совпадут с реальностью, то все останутся довольны. Наступит удовлетворение и сближение. Если же не совпадут — разочарование и потеря интереса.

Прежде чем говорить с другим человеком о сексе, тем более на первом свидании, важно для начала поговорить с самим собой. Чего вам хочется? Какие ваши границы? Как с вами можно, а как нельзя? Какие могут быть последствия и риски? Какую цену я готов заплатить за удовольствие?

Далее задайте себе вопрос:

«Как я пойму, что этому человеку можно доверять?», «Как я пойму, что он меня слышит и уважает мои границы?»

Обязательно нужно вслух проговорить, что все на этот секс согласны. Можно даже проговорить детали: фетиши, особенности, пожелания, фантазии. Обговорить правила безопасности. И не менее важно обсудить, что будет после секса.

Помните, что в любой момент времени вы имеете право остановиться, если вдруг передумали. Даже если вы уже лежите без трусов.

О желаниях и ограничениях

Я советую заранее перед свиданием сформулировать важные для себя вопросы и записать себе куда-то. Что для вас важно узнать перед сексом? Темперамент человека? Будете ли вы вместе ночевать или же разъедетесь по домам? Закажет ли вам молодой человек такси до дома? Где все это будет происходить? Чем больше ответов вы для себя найдете, тем проще вам будет принять решение и не пожалеть о нем позже.

© Мослента

Самое важное – обсудить желания и ограничения. Как? Задавать вопросы словами через рот. И старайтесь избегать двусмысленности. Всегда лучше переспросить и уточнить. Например: «Я правильно тебя поняла, что тебе интересен только секс и никаких отношений?» Или: «Что ты имела в виду, когда говорила, что хочешь больше нежности?»

Не соглашайтесь на дискомфортные условия. Если вы даете добро на то, что вам на самом деле не окей, вы становитесь заложниками травмирующего опыта. Нам этого не нужно.

Если вы любите секс в отелях и боитесь ехать домой к малознакомому человеку, то не нужно переступать через себя, даже если человек вам очень понравился.

Кстати, важно помнить, что секс для каждого человека несет свой смысл. Для кого-то это просто приятное занятие на вечер. А для кого-то — новый этап в отношениях, что-то очень серьезное и важное. Лучше это прояснить заранее.

К слову, есть люди, которым кажется, что секс — это только про спонтанность. А если все обговорено заранее, то в этом нет никакого кайфа. Это очень инфантильная и безответственная позиция, ведь гораздо больше истиной близости и безопасности в умении говорить. Этот навык и формирует фундамент для действительно классного секса.