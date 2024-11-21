Жена обнаружила измену мужа с ее двоюродной сестрой и получила совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, которая задалась сложным вопросом после того, как обнаружила, что муж изменил ей с ее двоюродной сестрой. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

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По словам женщины, некоторое время назад, когда она была беременна, однажды муж и ее двоюродная сестра вместе выпивали, а затем отправились в отель. Затем они занимались сексом еще несколько раз и переписывались. Впоследствии муж автора письма заявил жене, что разорвал отношения с ее кузиной, потому что не хотел разрушать семью.

«Это самые близкие мои родственники, и теперь наши отношения разваливаются. Но у нас с мужем дети, я вижу, что он очень сожалеет о случившемся, и точно знаю, что такого больше не повторялось», — написала женщина.

Она поинтересовалась у секс-коуча, возможно ли в такой ситуации вновь выстроить доверительные отношения с мужем.

В ответ Юзвяк отметил, что попытка сохранить отношения имеет смысл, а люди прощают гораздо более серьезные обиды.

«Я так понимаю, муж сам признался в этом, а это значит, что он берет на себя ответственность и проявляет честность. И то, и другое важно. Кажется, вы ему доверяете и считаете его неосмотрительность единичным случаем», — рассуждает коуч.

Он порекомендовал обоим посетить семейного психолога совместно и индивидуально.

«Вы не ошибаетесь, чувствуя все, что чувствуете, и сохраняя надежду — редкость в наше время. Будьте снисходительны, но в то же время бдительны: если он обманет вас дважды, следует действовать совсем по-другому», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет девушке, чей партнер переживает из-за небольшого размера пениса. По словам женщины, они с мужем женаты уже три года. Ей нравится сексуальная жизнь в семье, но мужчина комплексует из-за своей физиологической особенности.