Пожаловавшаяся на отсутствие сексуального желания женщина получила совет

За помощью к психотерапевту Памеле Стивенсон Коннолли обратилась 27-летняя женщина, пожаловавшаяся на отсутствие сексуального желания. О том, какой совет она получила, сообщает The Guardian.

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Женщина призналась, что каждые ее отношения развиваются по одной и той же схеме. В начале романа, который она называет медовым периодом, она чувствует себя возбужденной, но вскоре этот счастливый период сменяется полной потерей сексуальной страсти.

«Почему я теряю возможность возбуждаться? У меня недавняя инвалидность, которая причиняет мне боль, что сказывается на отношениях с партнером. Я думаю, что у меня гормональные проблемы...» — рассказала она.

Психотерапевт ответила, что боль, безусловно, снижает сексуальное желание и способность достигать оргазма. Существуют способы, позволяющие справиться с болью, например, использование грелок или выбор времени для секса в те моменты, когда лекарства действуют наиболее эффективно, отметила Стивенсон Коннолли.

«Если вы подозреваете, что у вас проблемы физиологического характера, обязательно пройдите обследование. И не списывайте со счета роль семейной жизни — дети, стареющие родители, финансовые проблемы и отсутствие личной жизни — могут стать виновниками отсутствия желания. Поэтому планируйте время для секса, когда вам ничего не мешает», — посоветовала психотерапевт.

Ранее Памелла Стивенсон Конноли дала совет мужчине, чья женщина полностью утратила интерес к сексу после гинекологической операции. По словам специалистки, винить женщину в произошедшем бессмысленно.