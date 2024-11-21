Психолог: как намекнуть партнеру на подарок мечты и в итоге его получить

С приближением новогодних праздников все мы начинаем задумываться о подарках и сюрпризах и размышлять, что мы сами можем получить в качестве презента. У многих есть список пожеланий, но как намекнуть на подарок мечты партнёру, чтобы найти под ёлкой именно его? «Секрет» обсудил с психологом три возможные стратегии, которые помогут этого добиться.

Скажите прямо

Отличным решением может стать откровенный разговор, если вы не видите в этом проблемы. Спросите партнёра, что он хотел бы получить в подарок, а затем сами расскажите о своих желаниях.

Необязательно называть что-то одно — можно составить список пожеланий, включив в него варианты разной ценовой категории, а затем обменяться.

«Таким образом вы сможете сохранить элемент сюрприза: вы не будете знать, какой именно подарок выберет ваш партнёр. Это даст вам возможность получить именно то, что вас порадует, а вашему партнёру не придётся ограничиваться жёсткими рамками бюджета, что снизит риск негативной реакции», —

Воспользуйтесь мессенджерами

Тем, кому говорить в открытую по каким-то причинам сложно, может подойти вариант с отдельным чатом в мессенджере. Создайте его вместе с партнёром и регулярно скидывайте туда ссылки на вещи, которые вам понравились.

«Это может быть не только для одного праздника, но и для других значимых дат, которые ещё впереди. Такой подход позволит вашему партнёру заранее знать о ваших предпочтениях и интересах», —

Намекните доступно

Если и чат кажется перебором, остаётся вариант с намёком. Но здесь важно понимать, что слишком туманный намёк может оставить вас без нужного подарка. Поэтому нужно быть аккуратным с формулировками, чтобы намёк получится предельно ясным.