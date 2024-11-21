Как доводить начатое до конца: советы нейропсихолога

Нейропсихолог Лев Малазония рассказал о том, как важно не только начать, но и довести начатое дело до конца. По его словам, часто люди сталкиваются с трудностью завершения того, что начали, из-за внутренних причин, которые могут быть неочевидны. Вместо того чтобы искать оправдания и причины для остановки, важно разобраться в собственных мотивах и страхах.

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Почему люди не доводят начатое до конца

Не начинают вовсе. Кажется, что нельзя не довести, если даже не начал. Но «не начал» не существует. Я уже начал жизнь, уже живу её. Не начинать новое – это ложная защита от страха действия. Не начинать новое – это не доводить до конца смысл своего рождения.

Дело перестает вдохновлять. Это часто случается, когда первоначальная увлеченность делом угасает.

«Вашим подлинным мотивом был не результат, а насыщение ощущениями. Выбранный проект был только блюдом. Вы обглодали все вкусное и теперь блюдо не интересно», – отметил эксперт.

В таком случае важно понять, что для вас на самом деле важно – результат или процесс.

Бросают перед самым финишем. Себе объясняют, что стало неинтересно, что все оказалось не так просто, но на самом деле чувствуют страх. Страх, что получится. Здесь важно перестать бросаться трепетным телом на колючие скалы пугающих убеждений и устранить ощущения страха. Всё остальное для доведения начатого у вас уже есть. И силы, и талант, и настойчивость.

Отвлекаются и забывают о цели. Этот случай знаком многим – люди начинают что-то, но легко отвлекаются на другие дела. Малазония советует вести список дел, фиксировать цели и регулярно напоминать себе о важности их выполнения.

«Отлично, теперь ваш план на жизнь зафиксирован и остаётся помнить только про то, что у вас есть план и его можно придерживаться», – резюмировал Лев Малазония.

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