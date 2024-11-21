Сила примирения: как медиация помогает избежать развода

Разногласия между супругами, недопонимания с детьми, споры на самые разные темы часто приводят к разрушению отношений. Многие пары, устав от конфликтов, решают развестись. Судебные разбирательства часто приводят к стрессу, особенно в семьях с детьми. Но есть альтернатива — медиация, которая помогает разрешить конфликты мирно, сохранить уважение, а порой и семью.

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Что такое медиация?

Медиация — это способ урегулирования конфликтов с помощью независимого посредника. Медиатор помогает сторонам выслушать друг друга, понять мотивы и потребности оппонента, а главное — найти компромиссное решение.

Медиаторы семейных центров Москвы работают с родителями и детьми на любых этапах конфликта. Сначала специалист встречается с каждым участником по отдельности, чтобы узнать их ожидания и интересы. Затем проводятся совместные встречи, где стороны могут озвучить свои требования, услышать друг друга и попытаться прийти к взаимовыгодному решению.

«Основное преимущество медиации в том, что она позволяет избежать стресса и публичности, связанных с судом. Более того, часто в процессе стороны конфликта не только решают спор, но и укрепляют свои отношения», — рассказала Ирина Дунаева, руководитель службы медиации семейного центра «Согласие» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Чтобы воспользоваться услугой, можно прийти лично в центр, позвонить или оставить обращение на портале «Мой семейный центр».

«Важно, что участие в медиации полностью добровольное. А главное правило — конфиденциальность. Никакие детали переговоров не выносятся за пределы встреч, — подчеркнула Ирина Дунаева.

Почему медиация эффективнее суда?

Судебные разбирательства часто усугубляют семейные конфликты. Публичность, формальный подход, высокая эмоциональная нагрузка — всё это делает процесс болезненным для каждого. Медиация, напротив, помогает сохранить спокойствие и контроль над ситуацией. Решение остаётся в руках участников, но при необходимости может быть зарегистрировано судом в качестве мирового соглашения, поскольку медиативное соглашение рассматривается как гражданско-правовая сделка. Также достигнутые договоренности можно заверить у нотариуса.

Семейные центры предлагают комплексную поддержку. Помимо медиации здесь можно получить консультации психологов, юристов и других специалистов. Такой подход помогает глубже понять причины конфликта, а также выработать навыки общения и управления эмоциями.

«Работа медиаторов не только решает спорный вопрос, но и создаёт условия для гармоничных отношений, взаимного уважения и укрепления семьи», — отметила Ирина Дунаева.

Пример из жизни: история семьи Давыдовых

Постоянные ссоры довели семью Давыдовых — Алену и Егора — до развода, но и на этом этапе возникли разногласия из-за раздела имущества. От конфликтов родителей страдал 5-летний сын Олег. Мальчик стал плохо спать, часто капризничать и плакать. Не сумев исправить ситуацию, супруги обратились в семейный центр.

«На встречах с медиатором мы могли спокойно высказаться. Нас никто не перебивал, а главное — мы услышали друг друга», — поделилась Алена.

В процессе обсуждений супруги не только нашли решение имущественного спора, но и поняли, что за конфликтами скрываются более глубокие проблемы. Параллельно они посещали консультации с психологом и встречи родительского клуба, что помогло им переосмыслить свои отношения. В итоге заявление о разводе было отозвано, а Алена и Егор начали активно работать над восстановлением семьи.

«Мы не просто решили, как преодолеть разногласия, но и поняли, что по-прежнему важны друг для друга. С сыном тоже занимался психолог, постепенно все стало налаживаться», — рассказал Егор.

Специалисты отмечают, что даже в самых сложных ситуациях можно найти компромисс. Супруги, которые ещё недавно не могли договориться, после работы с медиаторами находят общее решение. Многие семьи выбирают путь примирения вместо развода, начинают осознавать, что конфликты можно преодолеть.

«Медиация — не просто альтернатива суду. Это возможность сохранить отношения, наладить коммуникацию и преодолеть трудности. Благодаря работе медиаторов конфликты из тупика превращаются в точку роста. Важно использовать каждый шанс на сохранение семьи, а специалисты столичных семейных центров будут рядом и поддержат. Если судебный процесс неизбежен, то имея на руках медиативное соглашение, он может пройти безболезненно для каждой из сторон», — заключает Ирина Дунаева.

На портале «Мой семейный центр» представлен сервис «Поможем договориться мирно». Здесь размещена подробная информация о процедуре медиации с возможностью записи в ближайший семейный центр.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 17 городских организаций помощи родителям с детьми: 13 семейных центров, Ресурсный центр «Отрадное», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.