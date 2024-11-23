Эксперт рассказала, как питомцы помогают улучшить настроение

Психолог Дарья Дугенцова рассказала, как питомцы помогают улучшить настроение.

«Как показывают исследования, домашние питомцы действительно позитивно влияют на психологическое состояние человека. Как минимум они становятся причиной, по которой человек получает от организма гормоны радости и счастья; с ними устанавливается эмоциональная связь, которой может не хватать человеку в обычной жизни», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, если дома есть питомец, человек перестаёт испытывать одиночество.

Как отметила Дугенцова, полностью заменить терапию животные не могут.

Ранее врач-кардиолог кандидат медицинских наук Станислав Максименко в беседе с НСН рассказал, что при контакте с домашними животными — кошками и собаками — у человека вырабатывается окситоцин — гормон, способствующий снижению уровня стресса, тревоги и страха.