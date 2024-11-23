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Психолог Дугенцова рассказала, как питомцы помогают улучшить настроение

Психолог Дарья Дугенцова рассказала, как питомцы помогают улучшить настроение.

Эксперт рассказала, как питомцы помогают улучшить настроение
© globallookpress.com
«Как показывают исследования, домашние питомцы действительно позитивно влияют на психологическое состояние человека. Как минимум они становятся причиной, по которой человек получает от организма гормоны радости и счастья; с ними устанавливается эмоциональная связь, которой может не хватать человеку в обычной жизни», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, если дома есть питомец, человек перестаёт испытывать одиночество.

Как отметила Дугенцова, полностью заменить терапию животные не могут.

Ранее врач-кардиолог кандидат медицинских наук Станислав Максименко в беседе с НСН рассказал, что при контакте с домашними животными — кошками и собаками — у человека вырабатывается окситоцин — гормон, способствующий снижению уровня стресса, тревоги и страха.

Психология
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