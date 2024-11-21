Эксперт предупредил, почему не стоит говорить «доброго времени суток»

В деловом общении она неуместна.

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Слова стоит проговаривать чётко, не сокращая.

Рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась специалист по деловому протоколу Екатерина Богачёва.

«Фраза "добрый день" более удобна, потому что "здравствуйте" часто усекается до невразумительного "здрасьте". Это совершенно недопустимо, потому что мы приветствуем человека, и все слова вежливости мы должны говорить полностью. Это бич деловой переписки [фраза — "доброго времени суток" — прим. ГМ] и не только деловой. Почему-то многим кажется, что сложно попасть во время, мы не можем спрогнозировать, в какое время человек прочитает наше сообщение. И вот считается, что вроде бы как удобнее использовать эту фразу, а использовать её нельзя. Вместо неё мы употребляем фразу "добрый день"».

Ранее эксперт по этикету рекомендовала не разговаривать с незнакомцами в лифте. Пассажиры находятся в «вынужденной интимной зоне», поэтому собеседнику может быть дискомфортно.