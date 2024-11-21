В Самарской области вырос спрос на онлайн-психологов

Жители региона в 2024 году стали посещать онлайн-сервисы по подбору психологов на 61% чаще, а среднее время, которое пользователи уделяют этим специалистам, выросло на 5%, подсчитали аналитики МегаФона на основе обезличенного объема трафика на соответствующие тематические ресурсы.

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Самым популярным сервисом онлайн-психотерапии за последние десять месяцев стал "Ясно", активность трафика пользователей которого с прошлого года удвоилась. На втором месте расположился Alter - объем интернет-данных самарских пользователей на сайте вырос в 2,2 раза. Тройку лидеров замыкает Zigmund.Online, нарастив трафик в 1,9 раза за год.

Чаще всего онлайн-сервисами по подбору психологов пользуются женщины. На них приходится 81% интернет-трафика этих ресурсов. При этом среди мужчин услуги таких специалистов популярны у людей 35-44 лет (40% всего "мужского" трафика на эти ресурсы).

В целом наибольший интерес к психотерапии проявляют также самарцы активного делового возраста - 35-44 лет, на втором месте аудитория 25-34 лет, а на третьем - поколение 45-54 лет. Меньше всего специалисты этого профиля востребованы среди жителей области старше 65 лет.

Поиском психологов самарцы начинают заниматься в августе, тогда как второй год подряд октябрь становится самым пиковым месяцем по потраченному трафику на соответствующих сервисах. Чаще всего сессии проводят по понедельникам и вторникам, реже - по выходным дням.