Отношениях на расстоянии: как избежать неверности партнера

Измены в отношениях, в которых пара не может быть физически постоянно вместе, — явление частое. Мы решили поговорить с клиническим психологом, психодраматерапевтом Олесей Иневской, которая подсказала, какие факторы могут спровоцировать измену на расстоянии, а также дала несколько рекомендаций, чтобы укрепить отношения в формате long distance.

© unsplash

Что может спровоцировать измену на расстоянии

Отсутствие невербальных сигналов

В отношениях на расстоянии появляется много поводов для фантазии. Начиная от идеализации партнера и заканчивая фантазиями на тему интонации, с которой писал человек сообщение. Наш мозг любит дорисовывать недостающие детали. Он дорисовывает интонацию и смыслы, которые вложил человек в сообщение. Партнер может написать быстрое «ага» выныривая на секунду из моря работы, а на том конце «ага» считалось как пренебрежение и отвержение. Плюс пропадает огромная часть поддерживающих невербальных сигналов — таких, как улыбка или выразительный взгляд полный любви.

Отсутствие физической близости

Отношения на расстоянии чаще всего строят люди с избегающим типом привязанности в связи с тем, что им сложно устанавливать эмоциональную близость из-за быстрой деактивации чувства симпатии при сближении, поясняет наш эксперт. По этой же причине они предпочитают физический контакт эмоциональному, что может привести во время кризиса к измене.

Разные часовые пояса

Еще один сложный момент — это дефицит общения из-за разницы во времени, что может усилить чувство одиночества.

Идеализация партнера

Легче всего влюбиться по переписке, потому что вы можете пририсовать любые детали к образу человека. На расстоянии мы можем сильно идеализировать партнера, представляя его безупречным, а себя не самой лучше партией. Подозрения легко питаются социальными сетями — активность, лайки, комментарии могут стать источником тревоги. «Почему он лайкнул эту фотографию? Кто она для него?» — такие мысли могут разрушить доверие.

Споры из-за встреч

В отношениях на расстоянии появляется дополнительная финансовая нагрузка из-за встреч. Кому-то приходится брать отпуск и оплачивать перелеты. Если этим занимается постоянно кто-то один из пары, то у него копится злость и обида.

Как укрепить отношения на расстоянии

Есть много способов сохранить и даже укрепить отношения, если оба готовы работать над ними.

Совместные активности

Технологии — лучший друг в отношениях на расстоянии. Видео-звонки позволяют видеть эмоции друг друга, а совместные онлайн-активности (фильмы, игры, даже готовка) дают ощущение близости. Современные средства связи могут быть настоящей палочкой-выручалочкой, если использовать их с умом.

Сюрпризы и романтика

Не забывайте про мелкие сюрпризы. Письма, небольшие подарки, неожиданные звонки — все это помогает поддерживать огонь в отношениях. Важно показывать, что расстояние — не преграда для проявления чувств.

Открытое регулярное общение

Регулярные разговоры — основа близости. Установите удобный график общения, чтобы каждый знал, когда будет следующий звонок или сообщение. Делитесь своими эмоциями, переживаниями, мыслями.

Совместные цели и планы

Планируйте будущее вместе: когда вы сможете встретиться, какие места посетите, какие мечты осуществите. Общие цели помогают создать ощущение, что вы движетесь в одном направлении. Можно также находить общие проекты, будь то совместные хобби онлайн или создание чего-то вместе, даже находясь далеко друг от друга.

Установите график встреч и перелетов

Обговорите все детали и разделите ответственность за регулярные встречи.