Пять комплиментов, которые нельзя принимать от женатого мужчины

Умение принимать комплименты может быть полезным для самооценки, способствовать налаживанию межличностных связей и большему удовольствию от общения. Тем не менее, получая сомнительную похвалу от женатого мужчины, стоит насторожиться и вспомнить в первую очередь о самоуважении.

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«Хотелось бы, чтобы моя жена была похожа на тебя»

Такие заявления не просто говорят о неуважении к супруге, но и приводят к объективации обеих женщин. К тому же это опасный комплимент с подтекстом: мол, его автор не против заменить свою избранницу ее лучшей версией. Уместным комплимент-сравнение не может быть по своей сути. А если он сделан мужчиной в присутствии своей жены — лучше сразу выйти из этой грязной игры, пока она не окрестила вас врагом №1.

«Если бы я не был женат, я бы встречался с тобой»

Это замечание не только ставит человека, к которому оно обращено, в неловкое положение, но и обесценивает само понятие брака. Сообщение о готовности встречаться с вами не стоит принимать как должное. То, что мужчина прикрывает свои нечестные намерения «помехой» в виде семьи, должно насторожить. Мало того что он не считает себя ответственным за сохранение своего брака, так еще и перекладывает на вас ведущую роль: ответить на симпатию женатого или проигнорировать.

«С тобой так легко общаться»

На первый взгляд эта фраза может показаться простым комплиментом. Однако ее легко можно истолковать как флирт, особенно в контексте брака. Говоря о том, насколько простым и приятным является общение, женатый мужчина претендует на установление более глубокой эмоциональной связи, что размывает границы дружбы и тем более неуместно в деловом общении. Важно понимать, что переход «границы» может иметь последствия не только для брака мужчины, но и для ваших с ним приятельских отношений.

«Ты слишком хорошенькая, чтобы быть одинокой»

Во-первых, женатого мужчину не должно волновать ваше семейное положение, да и мысль о том, что одиночество — недостаток, который нужно срочно исправлять, не из приятных. Во-вторых, этой сомнительной фразой обесценивают вас, сводя все сильные стороны к «хорошенькой» внешности. И наконец, она демонстрирует, что вас совершенно не воспринимают всерьез. В ответ будет уместно заявить, что подобные высказывания не кажутся вам комплиментом. Возможно, в следующий раз мужчина задумается, как на самом деле звучат его слова.

«Ты напоминаешь мне мою бывшую»

Даже не стоит пытаться уточнить, по хорошему ли поводу сравнение. После этих слов сразу три женщины оказываются втянутыми в заочный конфликт: бывшая, нынешняя и вы. К тому же в случае заниженной самооценки вы можете столкнуться с приступом неуверенности — неприятно слышать от человека, что с «такой, как вы» он расстался. Проще всего ответить мужчине зеркально — намекните, что он тоже напоминает вам экс-партнера: флиртует с женщинами за спиной у жены.