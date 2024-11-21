Психолог рассказал, как образ жизни влияет на здоровье человека

Клинический и детский психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Соломеина рассказала, как образ жизни и эмоциональное состояние влияют на здоровье человека.

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«Запертая эмоция и накопленный аффект почти всегда являются причиной соматических заболеваний», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, у одинокого человека выше риск возникновения заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, иммунной систем и мозга.

«Человек, попавший в ситуацию ограничения контактов, теряет критичность к снижению уровня рефлексии, у него резко повышается уровень тревоги», — добавила психолог.

Ранее психолог Елена Соловьёва заявила, что чувство собственного достоинства показывает истинную самооценку, важно отличать его от чувства собственной важности.