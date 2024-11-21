Безденежье: какие страхи не дают нам заработать

Сколько же демонов живет в голове у человека? Сосчитать их не смогли до конца ни Юнг, ни Фрейд. Потому что каждый страх связан с определенной установкой или даже субличностью в нашей до конца неизведанной голове — какие из них мешают нам на пути к финансовой состоятельности и благоденствию нам рассказала психолог Катерина Рублева.

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Что может в прямом смысле лишить вас денег

Первые в списке — «три друга», порождающие страхи: синдром самозванца, излишний перфекционизм и постоянная самокритика.

Страх проявленности и успеха

Да, да — если ваши внутренние голоса постоянно говорят вам: «У тебя не получится, ты недостаточно хороша, не стоит и пытаться, тебе далеко до Маши/Васи/Пети» — естественной реакцией будет спрятаться, закрыться, НЕ действовать. А значит — не развиваться. Не пойти на собеседование из-за страха «недостаточно подготовлена», не вложиться в инвестиционный проект, потому что «ну, куда ты лезешь — ты же не Уоррен Баффет», не уйти из найма и не открыть свое дело, потому что «Да ничего у тебя не получится! То, что немного получалось — чистое везение, а не твоя заслуга».

Ограничивающие страхи

Они обесценивают ваши достижения, победы, самоценность, не дают сделать шаг вперед — к успеху и денежному благополучию.

Проверьте себя, часто ли вы разговариваете с вашими внутренними голосами и сомневаетесь в себе? А бывает, что откладываете постоянно что-то до тех пор, пока все не доведете до идеала? Спойлер! Идеально для перфекциониста никогда не будет. Всегда найдется то, что можно еще исправить. Это как раз тот случай, когда человек говорит так: «Вот получу пятый диплом, создам свой продукт и открою бизнес». А может, у вас наоборот — внутренний голос твердит: «даже не пытайся»?

Страх быть отверженным

Обществом, любимым человеком, родителями. Страх общественного порицания крайне опасен для развития и денежного роста. Это он шепчет вам каждый раз на ухо: «А что подумают о тебе люди — подписчики, друзья, парень? Да над тобой же смеяться будут!» Страх быть не принятым кем-то одним или несколькими людьми, которые для вас имеют значения, уходит, если вы перестаете опираться на чужое мнение. Не боитесь за свою целостность, даже, если вас не поймут. Знаете, кто преодолел этот страх на 100 процентов? Ну, например — Илон Маск, над которым только ленивый не подшучивал по поводу Марса. А он туристов в космос запустил уже. Кстати, отец так его и не принял.

Страх неопределенности

Знаете, как устроен наш мозг? Он вообще про стабильность, сохранение жизни и рутину. Потому что так безопаснее. Как только вы начинаете думать, решать, действовать непривычно для себя, покидать хоть на один шажок зону комфорта — мозг сопротивляется. Лучший способ остановить вас от развития — внушить вам страх. «Ты все потеряешь! Только представь, какой ужас тебе предстоит, если ты уволишься и не будешь каждый месяц зарплату получать!».

На самом же деле, ничего постоянного и суперстабильного в этом мире не существует, даже ежемесячной зарплаты. Это вполне доказал период пандемии, когда вот так вот рррраз — и ты уже безработный или на удаленке с меньшими деньгами.

Выйти из тени

Поэтому надо постоянно тренировать свой мозг на привычку к возможным изменениям. Изучать, пробовать, тренировать навык поиска альтернатив и быстрого принятия решений. Страхи усиливаются со временем, потому что наш мозг набирает еще больше аргументов, чтобы бояться, не пустить нас в реализацию и успех из своего уютного «болота». А вам-то надо расти! Поэтому у коучей и психологов есть отличная поговорка: «Иди туда, где страшно». В разумных пределах, конечно, и подключая критическое мышление.

Если вы чего-то долго хотите и никак не можете получить, не можете достичь целей, в том числе финансовых — проявляйте, осознавайте свои страхи и учитесь ими управлять. Когда страхи отступят, у вас не будет препятствий на пути к реализации и денежному благополучию, а будет только так: хочу-могу-делаю!