Что такое тильт и как его можно остановить

В последнее время в социальных сетях всё чаще можно встретить слова «тильт» и «тильтовать». Хоть используют его обычно молодые люди в качестве сленга, на самом деле это термин с широким употреблением и каждый с таким состоянием когда-либо сталкивался. Что значит тильт и как из него можно выйти — далее в материале.

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Что такое тильт

Под тильтом обычно понимают состояние раздражения, замешательства или торжества, которое приводит к череде непродуманных действий. Результаты у таких решений обычно плачевные, потому что совершены на горячую голову.

Откуда взялось слово тильт

Считается, что тильт придумали игроманы, а точнее игроки в покер. Когда участник партии проигрывал несколько раз подряд или чувствовал, что победа в кармане, он начинал действовать нерационально и совершать ошибки. В итоге он либо проигрывал партию, либо делал это ещё быстрее и позорнее, чем мог бы.

Что значит тильт в молодёжном сленге

Молодое поколение стало использовать слово «тильт» не из-за неожиданной любви к покеру. Просто этот термин хорошо живёт в речи всех игроманов, и неважно, это игра в волейбол, шахматы или видеоигры.

Геймеры вплотную знакомы с тильтом, и на соревнованиях даже есть меры наказания для тех, кто из-за тильта покидает команду и обрекает её на поражение в матче.

Как остановить тильт

По словам психолога Софии Земляковой, обычные люди тоже нередко оказываются в тильте на ежедневной основе, просто этого не понимают.

Например, после тяжёлого рабочего дня накапливается напряжение и раздражение, человек даёт волю эмоциям и совершает необдуманные поступки, о которых потом жалеет. Плачевным результатом может даже быть ссора с близкими, на которых человек просто сорвался.

Как можно выйти из тильта?

Нужно осознать, что вы находитесь в тильте (это самое сложное). Прекратить все действия на 5−10 минут и подышать квадратом (4 секунды на вдох, 4 — на паузу, 4 — на выдох, 4 — на паузу). Можно сделать несколько физических упражнений. По возможности убрать факторы, которые вызвали тильт. Сделать перерыв (поспать или поесть, часто физические неудобства усиливают раздражение и иррациональность).

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