Уставшая от жизни в браке без секса женщина нашла спорный выход из ситуации

Женщина по имени Шарлотта, уставшая от жизни в браке без секса, рассказала, как нашла спорный выход из ситуации. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

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По словам 37-летней австралийки, они практически не занимались сексом с мужем несколько лет. Все началось с рождением сына — женщина обижалась на супруга за то, что ей пришлось делать всю тяжелую работу по дому и зарабатывать деньги. Женщина все еще жаждала секса и, рассудив, что карьера и семья не оставят ей времени на полноценный роман на стороне, решила нанять мужчину из эскорта и отправиться с ним на ужин.

Девушка выбрала в агентстве понравившегося ей молодого человека и забронировала «вечер с ужином» за 1200 долларов на три часа.

«Я даже могла выбрать, что он наденет — костюм, футболку и джинсы либо костюм Санты — все, что захочу. Я посоветовала ему надеть костюм», — рассказала она.

Парень по имени Хьюго, пришедший на свидание, был привлекательным, Шарлотта пригласила его подняться к ней в номер.

«Честно говоря, это был лучший секс в моей жизни. Я трижды достигла оргазма и под конец умоляла его тоже достичь кульминации — потому что хотела, чтобы ему было так же хорошо, как и мне. Мы занимались любовью два часа и после самых интенсивных кардио-упражнений, что я делала за последние годы, рухнули на кровать», — делится она.

Через несколько дней она заказала еще одно свидание с Хьюго.

«Я никогда не скажу мужу — не потому что хочу пощадить его чувства, а потому, что часть меня раздумывает, хочу ли я вообще быть замужем. Если мы разведемся, зачем усложнять ситуацию, признаваясь в неверности? Мне до сих пор неинтересно с ним спать, и я уже решила сделать секс с эскортом регулярной частью своей жизни», — заключила женщина.

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