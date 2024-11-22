В РФ спрос на психологов вырос в шесть раз

Число вакансий для психологов с 2019 года в России выросло в шесть раз, при этом наблюдается высокая конкуренция среди соискателей - на одну вакансию приходится 49 резюме потенциальных кандидатов. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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«С января по ноябрь 2024 года российские работодатели открыли 5,3 тысячи вакансий для психологов, и это в 6,3 раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Несмотря на рост спроса на психологов, предлагаемая им сейчас зарплата остается невысокой - 49 тыс. рублей, что лишь на 4% превышает показатель прошлого года»‎, — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что больше всего психологов требуется в Москве (28% от всех вакансий для данных специалистов в стране), Санкт-Петербурге (12%), Московской области (6%), Краснодарском крае (5%) и Республике Татарстан (4%). В этом году активнее всего вакансии психологов открывали образовательные учреждения (28% от всех таких вакансий), компании медицинской направленности (24%), IT-компании (6%), общественные организации (5%), нефтегазовый и финансовый сектора (по 4%).

Конкуренция за место

Как подчеркнули аналитики, интерес к карьере в психологии со стороны соискателей настолько высок, что конкуренция за работу выходит далеко за пределы нормы (она составляет от 4 до 7,9 резюме на вакансию). Сегодня на одну вакансию психолога в России приходится 49 резюме потенциальных кандидатов.

Самый высокий конкурс за место работы среди психологов зафиксирован в Удмуртской Республике (165 резюме на вакансию), в Тверской области (134), Ханты-Мансийском АО (99,5), Кировской области (98) и Саратовской области (96,7). При этом самая низкая конкуренция выявлена в таких регионах, как Еврейская АО (3 резюме на вакансию), Республика Алтай (6), Республика Калмыкия (9), Липецкая (11,6) и Сахалинская области (12).

Опрос соискателей, проведенный hh.ru в этом году, показал, что психологическая поддержка со стороны работодателя остается в приоритете среди всех программ. При этом 80% опрошенных заявили, что в их компаниях такие программы отсутствуют.

Среди разных форматов психологической помощи самый высокий запрос у работников сегодня - это программы по измерению и снижению стресса (выбор 55% респондентов), мастер-классы по личностному развитию (48%), консультации корпоративного психолога (41%), психологическая помощь онлайн (23%), арт-терапия (22%), а также горячая линия психологической поддержки (15%).