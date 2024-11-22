Психолог рассказал, как преодолеть страх новых знакомств

У людей с низкой самооценкой возникает страх новых знакомств, предупредила психолог Дарья Дугенцова. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что, если человек прикладывает усилия над собой, чтобы понравиться собеседнику, это может указывать на проблемы с принятием себя. По ее словам, самооценка строится на базе привязанности.

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«На самом деле все упирается в самооценку. Если человек хочет завести новые знакомства, но он не уверен, что понравится собеседнику, или он прикладывает усилия над собой, чтобы произвести впечатление, это указывает на его низкую самооценку. Самооценка строится на базе привязанности», — пояснила Дугенцова.

Психолог предупредила, что, если у ребенка был сформирован ненадежный тип привязанности с родителями, он не будет чувствовать внутренней опоры. Дугенцова отметила, что такой человек будет сомневаться в себе.

«Следовательно, он будет сомневаться, что другие люди примут его абсолютно любым. Из-за этой неуверенности человек и боится заводить новые знакомства. Проработав эти проблемы, детские травмы, от страха можно избавиться», — заключила специалист.

Психолог Валерия Литвинцева ранее заявила, что чаще всего жертвами абьюза становятся люди с низкой самооценкой. Специалист уточнила, что подобные отношения — это не просто плохой выбор партнера, а сложная система. По ее словам, именно проблемы с уверенностью в себе играют в данном вопросе ключевую роль.