Эксперт рассказал, в чем отличия между психологом и психотерапевтом

Чтобы не потеряться в разнообразии специалистов, помогающих с ментальными трудностями, важно понимать, кто и чем занимается. В День психолога, который отмечается в России 22 ноября, разбираемся, чем его задачи отличаются от психотерапевта и в каких случаях к этим специалистам следует обращаться.

Беседа о чувствах, мыслях и поведении

Психолог, обладая профильным образованием, помогает людям справляться с различными жизненными трудностями, связанными с их эмоциями, мыслями и поведением. Об этом Москве 24 рассказал специалист Московской службы психологической помощи столичного Дептруда и соцзащиты населения Денис Хакимов.

По его словам, такой специалист работает преимущественно с насущными ситуациями, которые вызывают у человека дискомфорт, тревогу или стресс. При этом он не затрагивает серьезные психические расстройства.

"Психологи помогают через беседу, различные техники и упражнения, направленные на осознание проблем и поиск путей их решения. Они не применяют медикаменты и опираются на разговорную терапию и методы коррекции поведения".

Помощь психолога может быть нужна, если человек испытывает негативные эмоции, указал эксперт. В их числе – подавленность, тревожность и неуверенность в себе. Кроме того, это может быть полезно и в стрессовых и кризисных ситуациях.

"Например, проблемы на работе, конфликты в отношениях, утрата близких, развод или любое другое значительное изменение в жизни, которое вызывает сильное напряжение", – пояснил Хакимов.

Психологические сессии полезны и при трудностях в принятии решений – тогда на них получится научиться делать выбор и разбираться в своих желаниях. Наконец, они важны и для того, чтобы справиться со сложностями в общении и начать работать над своей личностью, резюмировал он.

Медицинская помощь

Более широкий круг проблем, включая психические и эмоциональные расстройства, решает психотерапевт. Его цель – изменить жизненные установки и мировоззрение пациента, чтобы улучшить качество его жизни, отметил Денис Хакимов.

"Психотерапевт может иметь медицинское образование и назначать медикаменты в случае необходимости, либо же специализироваться на каком-то психотерапевтическом направлении. Такой специалист применяет различные подходы: когнитивно-поведенческую терапию, психоанализ, гештальт-терапию и многие другие".

Обращаться к психотерапевту следует, когда речь идет о тяжелых эмоциональных состояниях, включая депрессию, хроническую тревогу, панические атаки, а также о сложностях в адаптации и самоидентификации, объяснил эксперт.

"То есть если человек испытывает значительные трудности в повседневной жизни, связанные с внутренними конфликтами или страхами, или если ему трудно принимать себя таким, какой он есть", – рассказал он.

Еще указывать на необходимость такой терапии могут психосоматические заболевания. Тогда, как уточнил Хакимов, из-за эмоциональных факторов у человека начинают проявляться физические симптомы – например, хронические боли и усталость.