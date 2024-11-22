Россияне стали чаще обращаться к психологам

Число россиян, никогда не обращавшихся за психологической помощью, снизилось с 81% на 2023 год до 74% в 2024 году, следует из опроса "Здоровье Mail" (входит в VK), результаты которого есть в распоряжении ТАСС. В большинстве случаев гражданам нужна разовая помощь специалиста, а основными жалобами являются тревожность и симптомы депрессии.

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В исследовании подчеркивается, что профессиональная помощь такого плана россиянам нужна редко, а многие из них (45%) все еще предпочитают решать проблемы самостоятельно. И все же число никогда не обращавшихся к психологам жителей России снизилось.

Так, в 2024 18% из 8 тыс. опрошенных обращались за разовой помощью при наличии запроса, 4% - проходили краткосрочную психотерапию, то есть лечились менее двух месяцев, а еще 4% обращались к психологу или психотерапевту на протяжении более двух месяцев.

«‎Как и в прошлом году, большинство ответивших (20%) обращаются к психологу с тревожностью, 19% - с симптомами депрессии, 15% таким способом пытаются решить проблемы в отношениях с партнером»‎, — сообщают авторы опроса.

Некоторым нужно избавиться от низкой самооценки (11%), кому-то - решить проблемы в общении с детьми (10%) и родителями (6%). Только 13% респондентов никогда не тревожатся и не испытывают стресс.

22 ноября отмечается День психолога.