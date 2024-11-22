Ученые выяснили, какие качества влияют на доверие

Исследователи из США и Австрии провели серию экспериментов, чтобы понять, каким образом люди определяют, кому можно доверять. Их результаты показали, что одним из важнейших факторов является так называемое «интеллектуальное смирение» — готовность признать, что знания могут быть неполными или ошибочными. Эти выводы были опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

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В пяти экспериментах приняли участие 2034 человека. В первом исследовании участникам предложили оценить учёных с точки зрения их интеллектуального смирения. Затем им дали почитать статьи, написанные разными авторами, и попросили выразить своё отношение к ним. Оказалось, что респонденты склонны больше доверять тем авторам, кого они оценили как «интеллектуально смиренного».

Остальные эксперименты подтвердили, что влияние интеллектуального смирения на доверие не зависит от пола или расы. В последнем исследовании участникам дали прочесть интервью с учёными, в которых каждый использовал разные методы, чтобы продемонстрировать своё интеллектуальное смирение. Несмотря на это, респонденты не стали больше доверять этим учёным, а в некоторых случаях даже потеряли доверие.

Научная работа показала, что признание ограниченности знаний имеет важное значение для восприятия учёных как надёжных источников информации. Однако авторы намерены продолжить изучение, чтобы найти конкретные стратегии выражения интеллектуального смирения, которые помогут повысить доверие к научным результатам.