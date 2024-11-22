Названы действия, которые помогут человеку, не смирившемуся с утратой близкого

Чтобы помочь человеку, который годами и десятилетиями не может смириться с утратой близкого человека, нужно обратиться к специалисту и оказать правильную поддержку. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат психологических наук, заведующая кафедрой экстремальной психологии МГУ им. Ломоносова, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

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«Отложенное горевание или горевание, когда человек застревает в своем горе и не может его преодолеть, — две основные формы более длительного переживания утраты близкого. Это, конечно, часто является поводом обратиться к специалисту. Самостоятельно близкие не смогут помочь человеку, который десятилетиями не может смириться с утратой близкого и переживает это так же остро, как в день, когда узнал трагическую новость. Такое состояние уже требует помощи», – рассказала психолог.

При этом это не значит, что люди, которые находятся рядом, ничего не могут сделать — их поддержка тоже очень нужна.

«Быть рядом и отвечать на эмоциональные потребности горюющего. Если человеку нужно говорить о своих отношениях, о событиях, вспоминать факты из жизни, то очень важно, чтобы такой контакт состоялся. Не стоит обрывать человека или пытаться переключить его на другую тему. Если человеку нужно погоревать и погрустить, то, вероятно, важно, чтобы рядом оказался кто-то, кто может разделить эту грусть. Но не нужно навязывать свою компанию, иногда людям действительно нужно побыть в одиночестве, чтобы побыть наедине с собой», – заключила специалист.

Каковы особенности оказания экстренной психологической помощи при переживании утраты во время чрезвычайных ситуаций, как самостоятельно помочь человеку, какие слова не стоит говорить, а что, наоборот, нужно произнести и когда необходимо обратиться к специалисту – в интервью Шойгу «Газете.Ru».