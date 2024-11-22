Исследователи ответили, что помогает вернуть забытые воспоминания

Исследования на грызунах показали, что возможно вернуть доступ мозга к забытым воспоминаниям. В случае человека этому могут способствовать настойчивые попытки вспомнить факт, который вертится на языке. Об этом ученые рассказали в статье на The Conversation.

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В рамках эксперимента ученые научили грызунов связывать что-то нейтральное (например, звон колокольчика) с чем-то неприятным (например, легким ударом по ноге). После нескольких повторений животные ожидали удара после звона колокольчика.

Ученые нашли цепи нервных клеток мозга, которые отвечали за реакцию животных на звук. Затем они решили проверить, может ли искусственная активация этих клеток грызунов вести себя так, как будто они ожидали удара по ноге, даже если не было ни звонка, ни удара. Они активировали эти клетки с помощью оптогенетической стимуляции. Эксперимент показал, что действительно возможно активировать такие воспоминания.

В случае человека этот аналогичный процесс происходит, когда он не может вспомнить какой-то факт, но он «вертится на языке». Например, если человек не может вспомнить имя знакомого, которого встретил на улице. Согласно одной из гипотез, этот феномен может служить сигналом для человека о том, что информация не забыта, а просто в данный момент недоступна, но настойчивое воспоминание может сделать нужное воспоминание доступным.