Какие мужчины являются идеальными любовниками

Многие женщины мира пытались научиться «на глаз» определять мужчин, способных долго и «качественно» заниматься сексом. Критерием такой природной особенности считались и накаченные мышцы и высокий рост и даже длинный нос. Ученые из разных стран тоже заинтересовались связью между внешним видом мужчины и его врожденной сексуальной выносливостью и выводы, например, биологов-антропологов весьма примечательны.

Представители нормального телосложения

Совсем недавно по заказу одной американской службы знакомств биологи из Института Кинси по изучению секса, гендера и репродукции человека при Университете Индианы, США, занялись исследованием связи между внешними данными и сексуальной выносливостью мужчин. Для тестирования были приглашены две с половиной тысячи совершеннолетних добровольцев сильного пола в возрасте до 45 лет. Всех их разделили на 3 группы, классифицированные еще в прошлом веке профессором Гарвардского университета Уильямом Шелдоном. Он составил таблицу конституциональных особенностей всех людей и выявил, что есть эндоморфы, чье тело характеризуется шарообразными формами при не высоком росте, мезоморфы — обладатели стандартной фигуры в ее классическом понимании, и хрупкие эктоморфы с удлиненными конечностями.

Согласно всем исследованиям биологов-антропологов из Института Кинси, именно мезоморфы, то есть мужчины с пропорциональным телом и стандартным физическим развитием являются самыми выносливыми любовниками. Представители эктоморфов хотя тоже весьма энергичны и гиперактивны, но оказались недостаточно сильны, поскольку обычно имеют слабо развитую мускулатуру, а ускоренный у них обмен веществ приводит к тому, что половой акт длится очень короткое время. Эндоморфы обычно обладают чрезмерным развитием внутренних органов и избыточной массой тела за счет жировых отложений, поэтому часто страдают первичной эректильной дисфункцией.

Мужчины в расцвете лет

Между тем ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, расположенного в Лейпциге, Германия, ссылаясь на свои исследования соотечественников, заявляют другие данные. По их мнению лучшими любовниками являются мужчины любого конституционного типа, в возрасте от 30 до 40 лет и не имеющие каких-либо соматических заболеваний. Это связано с тем, что в этом возрасте представители сильного пола начинают вести более здоровый образ жизни, чем в разгульной молодости, а также уже имеют немалый сексуальный опыт. Последствия старения организма еще не нанесли им серьезный урон и эндокринная система функционирует в максимальном режиме. Именно поэтому лучшими любовниками, как и биологическими отцами мужчинам оптимальнее всего становится на начале и в середине четвертого десятка своей жизни.

Полные мужчины

Исследования в области мужской сексуальной выносливости проводили и врачи-аспиранты из Университета Эрциес в Кайсери, Турция. Они также тестировали группы добровольцев и неожиданно пришли к выводу, что избыточный вес у мужчин, как ни странно, положительно сказывается на их сексуальной функции. В группе с отличной работой половых органов людей с избыточным весом оказалось в три раза больше, чем, например, мужчин с нормальной массой тела. Турецкие ученые подробно опросили 600 представителей сильного пола в возрасте от 18 до 45 лет и выяснили, что полные мужчины в среднем способны получать удовольствие на 90 секунд дольше, чем их собратья спортивного и худощавого телосложения. При этом средняя продолжительность полового акта «толстяков» составила чуть более 6 минут, что даже для парней спортивного вида являлось рекордом. Также выяснилось, что почти все добровольцы худощавого телосложения периодически сталкиваются с проблемой преждевременной эякуляции (семяизвержения).

И выстроив данные по шкале, ученые определили. что одновременно с ростом индекса массы тела у участников исследования, эта проблема постепенно исчезала. Причина подобного кроется в работе сердечно-сосудистой и эндокринной системах. У полных людей, как правило, давление чуть или намного выше нормы и соответственно проблемы с эрекцией, то есть с наполняемостью пещеристых тканей кровью, отсутствуют. Для отличного функционирования гормональных желез необходимо не только хорошее питание, но и наличие определенного количества брюшного жира, что также свойственно людям с избыточной массой тела. Турецкие ученые предполагают, что еще одно из объяснений, почему полные мужчины могут дольше заниматься сексом, кроется и в том, что они имеют более высокий уровень эстрадиола - женского полового гормона. Он, по некоторым данным, способен сдерживать наступление оргазма у мужчин и таким образом во время полового акта продлевается сексуальное удовольствие у женщин.

Смуглые и чернокожие мужчины

Однако многие американские биологи советуют исследователям сексуальной выносливости мужчин обращать внимание на их национальное происхождение и цвет кожи. Так давно известно, что смуглые и темноволосые мужчины намного темпераментнее своих белокожих собратьев-блондинов. Именно поэтому испанцы, португальцы, итальянцы и представители многих кавказских национальностей считаются лучшими любовниками. Это связано с генетически запрограммированной высокой работой их эндокринной системы, признаками которой является не только сильное оволосение многих участков тела, но и повышенное либидо и эякуляция.

Также известно, что у чернокожих мужчин африканского происхождения детородный орган больше, чем у белых. Какое-то время это считалось мифом, но после систематизации данных Суджатой Гундерсен, сирийской исследовательницей-биологом стало ясно, что самые большие половые органы - у коренных народов Африки и прежде всего, у жителей Демократической Республики Конго. Однако, действительно ли размер имеет значение для длительности и качества сексуального контакта, вопрос отдельного исследования.