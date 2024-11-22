Эксперт дал советы, как вернуть секс в отношения после рождения ребенка

Секс после рождения ребенка — это тема, которая может вызывать трепет и множество вопросов у молодых родителей. Переход к роли мамы и папы неизбежно влияет на личные отношения, но это не значит, что интимная сторона жизни должна уйти на второй план. Вот пять неочевидных секретов, которые помогут сохранить страсть и укрепить связь с партнером даже после того, как ваш дом наполнился детским смехом и игрушками — разбираемся в вопросе вместе с сексологом Ольгой Василенко (ее профессиональный стаж составляет 13 лет).

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Время — ваш союзник

После рождения малыша время наедине становится роскошью. Однако это не значит, что нужно забыть о своих нуждах. Напротив, важно научиться использовать каждую свободную минуту для того, чтобы быть вместе.

«Иногда это может быть всего 5—10 минут, но даже такие краткие моменты могут укрепить вашу близость. Не ждите идеального момента, иначе он так и не наступит», — предупреждает врач.

Общение — ключ к успеху

Откровенные разговоры о своих чувствах, страхах и желаниях сыграют важную роль в вашей совместной жизни. Не бойтесь говорить о том, что вас беспокоит или волнует. Многие женщины стесняются говорить о своих физических ощущениях после родов, а мужчины — выразить свои опасения. Обсуждение поможет вам обоим чувствовать себя более уверенно и комфортно.

Эксперименты и игры

Появление младенца, как ни странно, — это шанс по-новому взглянуть на вашу сексуальную жизнь. Эксперименты могут принести в него новизну и возбуждение. Попробуйте новые позы, которые будут удобны после родов, игры и ролевые сценарии. Это может быть идеальным способом внести разнообразие и избавиться от рутины.

Не забывайте о предварительных ласках

После родов тело женщины нуждается в более аккуратном и тщательном подходе.

«Прелюдия станет не только способом возбудить друг друга, но и возможностью установить эмоциональную связь, которая так важна в этот период. Ласки помогут расслабиться и настроиться на правильную волну», — напоминает эксперт.

Уважение к личному пространству

У каждого из партнеров после рождения ребенка появляются новые обязанности и стрессы, поэтому важно уважать потребность в личном пространстве. Иногда женщине может быть необходимо больше времени для восстановления или отдыха — возьмите малыша на прогулку, организуйте дома клининг и доставку готовой еды, чтобы любимая могла спокойно поспать лишний час. И вы увидите, как изменится ее отношение к вам лично и к сексу вообще. Понимание и уважение к этим моментам позволит сохранить теплую и доверительную связь.