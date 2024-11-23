Женщинам посоветовали брать ответственность за вступление в брак на себя

С партнёром необходимо разговаривать на эту тему и «ставить условия».

Не стоит «ждать», когда мужчина пойдёт и где-то «женится», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Если женщина хочет стать его женой, у меня вопрос, почему она с ним это не обсуждала, почему она не ставит ему таких условий или не задаёт вопрос: а когда тот дедлайн, когда ты будешь готов на мне жениться? То есть я бы всё-таки отдала ответственность самой женщине, а не мужчине. Например, он тебе скажет: «Я на тебе не женюсь никогда», я бы сказала: «Какой выбор ты сделаешь, ты останешься с ним на каких-то условиях», например: «Ты мне что-то такое подари, чтобы я чувствовала себя уверенно», либо: «Если ты на мне не женишься, я не рожу тебе детей», либо: «Если ты отказываешься на мне жениться, то я оставляю за собой право всё-таки искать себе мужа, потому что мне нужен муж, мне нужна семья, мне нужны дети, и я не готова их рожать, если я не зарегистрирую брак». Вот здесь ответственность я передала бы женщине. Не сидела бы и не ждала, пока мужчина там женится, а с ним просто поговорила и сказала: «Либо скажи, когда, либо скажи, что мешает, либо по-честному договоримся».

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