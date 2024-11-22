Как критика влияет на развитие депрессии

Депрессия развивается не из-за самой критики, а из-за отношения к ней. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова, комментируя случай в Китае, где мужчина страдал депрессивным расстройством и бессонницей 30 лет после того, как его несправедливо отчитал начальник.

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«В данном случае причиной стресса стало то, как мужчина отреагировал на критику начальника. Все видели таких людей, на которых кричат, их обвиняют, критикуют, ругают, унижают, но они выходят и спокойно идут дальше. А здесь мужчина так себя накрутил, сам себя ввел в депрессию», — объяснила эксперт.

По ее словам, чтобы избежать стрессов, вызванных критикой окружающих, важно в целом поменять отношение к людям и тип мышления. Кроме того, важно понять, что депрессия происходит из-за того, что иллюзии не сходятся с реальностью, подчеркнула психолог.

«Многие говорят, что на них никто не имеет права кричать. Но кричит начальник, и что происходит? Расстройство. Получается обман своего сознания, своей психики», — добавила Сальникова.

Накануне издание South China Morning Post сообщило, что у жителя Китая, 30 лет страдавшего бессонницей и депрессией, развилась болезнь Паркинсона. Мужчина утверждает, что этому предшествовала ситуация, когда его несправедливо отругал начальник.

Мужчина в очередной раз обратился к медикам с запросом помочь ему наладить состояние. Сейчас он проходит курс иглоукалывания, и, по словам врачей, теперь может спать несколько часов без приема специализированных препаратов.

Ранее сомнолог посоветовал не оставаться в постели при бессоннице.