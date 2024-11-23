Психолог рассказала, почему самозабота — ключ к благополучию

Психолог Людмила Жамалетдинова отметила, что пренебрежение физическим и эмоциональным здоровьем может привести к истощению и выгоранию. Поэтому забота о себе - не роскошь, а жизненно важная необходимость.

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Специалист подчеркнула, что забота о себе делает нас более спокойными и уравновешенными, наполняет энергией и повышает продуктивность. Достаточный сон, правильное питание и снижение стресса позволяют лучше справляться с разными задачами.

Психолог посоветовала скорректировать привычный список дел. Увеличивать объем работы лучше постепенно. Нужно делать перерывы, чтобы не перегружаться, выделять время для отдыха и восстановления сил. Составлять реалистичные планы, не стараясь охватить слишком много задач сразу.

Для дальнейшей оптимизации потока работы лучше сосредоточиться на делегировании задач, если это возможно. Также важно расставлять приоритеты и фокусироваться на выполнении самых важных дел. Лучше избегать многозадачности и уделять все внимание одной цели за раз. Это поможет повысить вашу эффективность и предотвратить выгорание.

Медик подчеркнула: забота о себе способствует повышению самооценки и удовлетворенности жизнью. Важно помнить, что это не эгоизм, а необходимость, пишут "Известия".

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