Психолог объяснила, что скрывается за «тихим увольнением»

Избегают совещаний, не берут сверхурочные и выполняют только набор минимальных обязанностей – тренд на «тихое увольнение» набирает обороты. Разговор с теми, кто не готов сделать больше, чем требуется трудовым договором, у работодателей может быть коротким: увольнение громкое. Разбираемся в природе «тихих увольнений» вместе с экспертами.

Новые ценности

С обычными увольнениями всё понятно: человек пишет заявление по собственному желанию и покидает организацию.

В случае с «тихим увольнением» как такового увольнения не происходит. Человек продолжает работать, но выполняет только то, что прописано должностной инструкцией. То есть сотрудник не проявляет инициативы, его не затащишь на совещание, не поручишь дополнительную задачу.

Сам термин «тихое увольнение» начал набирать популярность в августе 2022 года после видео в социальных сетях, которое посмотрели около 4 миллионов человек.

«Вы всё ещё выполняете свои обязанности, не увольняетесь, но больше не вкладываете в это особой энергии, не стараетесь подняться выше. Вы отказываетесь от культуры, согласно которой работа должна быть вашей жизнью», – утверждал автор видео, пытаясь донести, что ценность человека не определяется и не должна определяться его работоспособностью.

Выгорели на работе

Эксперты говорят о том, что «тихое увольнение» в первую очередь становится следствием стресса и эмоционального выгорания. То есть сотрудник не намеренно саботирует активность на работе, а просто не в состоянии делать больше, чем от него требуется.

«При эмоциональном выгорании происходят изменения сразу в нескольких сферах: поведении, эмоциях, мышлении, общем здоровье, – рассказала нижегородский психолог Анна Митрофанова. – Профилактика заключается в грамотной организации рабочего процесса и сохранении баланса работа/личная жизнь, умении распознавать признаки усталости и вовремя делать перерыв. Если признаки эмоционального выгорания уже возникли, нужно найти возможность отдохнуть как физически, так и морально, регулярно радовать себя общением с близкими, прогулками. Попробовать понять, что именно вызывает наибольший дискомфорт и как это можно исправить».

«Тихое увольнение» стало ответом на культуру работы 24 на 7 на пределе своих возможностей.

А потом случилась пандемия, которая показала, как быстротечна может быть жизнь. Стоит ли тратить её всю на работу?

Правила игры меняет и поколение зумеров, которое открыто транслирует: работать ради карьеры до выгорания больше не модно. Зумеры, которые вот-вот составят 25% работоспособного населения планеты, выбирают баланс между работой и личной жизнью, а также работодателя, который позволяет этот баланс соблюдать.

Среди причин, толкающих на «тихие увольнения», – семейные обстоятельства, отсутствие премий, недоверие к руководству.

Жёсткие меры

Согласно свежему опросу Superjob, каждая третья компания в Нижнем Новгороде сталкивалась со случаями «тихого увольнения». В каждой второй организации подобных случаев отмечено не было.

По мнению нижегородцев, основными причинами «тихого увольнения» являются усталость и выгорание, а также отсутствие перспектив и понятной картины карьерного роста. И чем младше респонденты и чем меньше их доход, тем чаще они выбирают усталость как основную причину.

Каждый пятый уверен, что таким образом сотрудник пытается привлечь внимание руководства и добиться повышения зарплаты или премии. Каждый девятый отмечает, что, скорее всего, причина в уверенности, что новую работу найти легко.

Работодателям приходится несладко, особенно на фоне низкой безработицы. В России предприятия испытывают острый кадровый голод во многих сферах и вынуждены идти на уступки сотрудникам.

Так, уровень безработицы в Нижегородской области, по данным Росстата за июль-сентябрь 2024 года, составил 1,3%, в целом по стране – 2,4%. Это рекордно низкие показатели.

Поэтому когда работодатели сталкиваются с «тихим увольнением», то, согласно опросу Superjob, большинство из них начинают с беседы с сотрудником. Некоторые с безынициативными работниками не церемонятся.

«А вот дальше два пути: компания либо попытается сохранить работника и предложит более интересные задачи или другие позиции в компании, либо пойдёт по пути репрессий, – пояснили в Superjob. – 23% режут премии и бонусы, ещё столько же – начинают пересматривать должностные инструкции, стараясь более чётко прописать обязанности сотрудников. 9% прекращают оплачивать обучение. 10% компаний принимают жёсткие меры – расстаются с работниками».

Эксперты рынка труда говорят, что перестраиваться придётся всё же работодателям, если они хотят видеть в штате молодых сотрудников.