Глафира Тарханова высказалась о трудностях материнства

Актриса театра и кино Глафира Тарханова — мама пятерых детей и знает о счастье и трудностях материнства все и даже больше. Сегодня актриса эмоционально высказалась о наболевшем.

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Глафира рассказала, как на самом деле непросто бывает молодым мамам и что они действительно нуждаются в помощи и поддержке близких в первые годы после рождения ребенка.

«Я решила в этом признаться, потому что я знаю, каково это, не понаслышке. Быть мамой прекрасно! Но физиологически и психологически это непросто. Каждый раз помимо радости, умиления в связи с рождением ребенка женщина-мама теряет себя… Многое приобретает, но привычный образ жизни точно меняется…» — написала актриса в запрещенной сети.

Глафира подчеркнула, что немало переживаний доставляет женщине и изменившаяся после родов фигура, и сама актриса не исключение.

«Неважны килограммы?! Хотя редко у кого вес не меняется, и женщина может быть прекрасной в любой форме, но чаще всего это не то тело, к которому женщина привыкла… Да, через 3 года, может, ребенок пойдет в садик, через 7 — в школу, и тогда появится свободное время… Все говорят: пройдет, подожди, но здесь и сейчас, без особой заботы со стороны близких, любви, внимания, сна, свободного времени как будто ты — это уже не ты. Дайте маме возможность отдохнуть! Мне так хочется, чтобы родные и близкие, умиляясь улыбке новорожденного, обнимали маму, она ведь хорошенько постаралась, чтобы это чудо произошло! Мамам тоже необходимы внимание и забота! Спокойная мама равно спокойный малыш!»

По словам актрисы, помочь маме почувствовать себя лучше могут и просто доброе слово и внимание. «Не будет лишним сказать: