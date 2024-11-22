Алена Шишкова дала совет, как перестать заедать негативные эмоции

Год назад Алена Шишкова опубликовала в своем инстаграме* огромный пост, в котором призналась, что страдала от булимии и анорексии. Алена все годы болезни читала разоблачения в Сети, однако дала себе установку комментировать, только когда выздоровеет. На это понадобилось восемь лет.

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«Возможно, моя история поможет другим девушкам, потому что такие проблемы, как оказалось, встречаются часто. Они [девушки] боятся озвучить, не могут справиться самостоятельно и годами не обращаются к специалистам, а в итоге рушат свое здоровье и жизнь. От многого можно вылечиться, можно жить с некоторыми болезнями, а от анорексии умирают», — объяснила прошлым летом свои внезапные откровения Алена. С тех пор модель старается хотя бы словом помочь тем, кто столкнулся с теми же диагнозами.

Сегодня Шишкова поделилась еще одним полезным решением.

«Сам факт заедания уже не имеет значения. Неуправляемость не остановить. Важно то, что привело к заеданию. Первый вопрос, который можно себе задать: не откладываю ли я дела, к которым не хочется приступать? Чаще всего ответ положительный. Это про "жить жизнь", сталкиваться с трудностями, чувствами, от которых хочется убежать. Такой опыт помог многим, надеюсь, кому-то здесь тоже поможет», — написала экс-возлюбленная Тимати в своем Telegram-канале.

* Запрещен в РФ.