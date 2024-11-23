Эксперт рассказала, как научиться спокойно реагировать на негатив

Психолог Сальникова рассказала, как научиться спокойно реагировать на негатив
Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, как научиться спокойно реагировать на негатив.
«Поменять тип мышления, поменять мысли на ситуацию достаточно сложно, но это сделать нужно, чтобы сохранить своё ментальное здоровье», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, стресс и депрессия могут развиваться из-за того, что иллюзии не сходятся с реальностью, и сознание цепляется за то, что человек придумал себе сам.
«Это примерно так же, как сесть на несуществующий стул, который мы сами себе придумываем. Мы упадём на пол, и нам будет больно. С нашей психикой происходит то же самое. Когда люди себе придумывают какие-то вещи, которые не сходятся с реальностью, они падают», — пояснила Сальникова.
Как добавила эксперт, нужно разобраться со своими чувствами, не опираясь на иллюзии.
Ранее психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева в беседе с НСН рассказала о способах справиться со стрессом на работе.