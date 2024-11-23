Специалист рассказала, как найти профессионального психолога

Психолог Марианна Абравитова рассказала, как найти профессионального специалиста по психологии.

«Большое количество псевдопсихологов наносят огромный вред людям, потому что психология — это не просто посидеть и с умным видом порассуждать, это наука, опирающаяся на огромный наработанный академический базис», — заявила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, важно заранее узнать об образовании и опыте работы психолога, изучить отзывы.

«Если психолог профессиональный — имеет академическое образование, окончил высшее учебное заведение, то к такому специалисту совершенно не страшно идти, потому что человек обладает огромным базисом помогающего инструментария», — отметила Абравитова.

Она также посоветовала не бояться менять психолога, если общение не приводит к результату или если ощущается дискомфорт.

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